München - In der NFL stehen am heutigen Dienstag wichtige Entscheidungen an. Noch bis 21:00 Uhr deutscher Zeit ist das Trade-Fenster offen.

Gibt es spektakuläre Wechsel am letzten Tag? Wird Spielern der ersehnte Trade zu einem anderen Team verwehrt? Und finden die Houston Texans doch noch einen Abnehmer für Quarterback Deshaun Watson?

Wir fassen für euch die wichtigsten Entwicklungen und Gerüchte zusammen.

+++ Bericht: Browns werden Odell Beckham Jr. nicht traden +++

Laut "ESPN" bleibt Odell Beckham Jr. bei den Cleveland Browns. Die Franchise hätte "keine Pläne, ihn zu traden". Laut Bericht gab es Angebote anderer Teams, allerdings keines, das die Browns-Verantwortlichen wirklich zum Nachdenken gebracht hätte.

Schon seit Wochen gibt es Gerüchte um den Star-Receiver. Der 28-Jährige wurde in seiner Zeit in Cleveland immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, selbst wenn er auf dem Feld stand konnte er nicht an seine bärenstarken Leistungen bei den New York Giants anknüpfen.

In seinen sechs Einsätzen in dieser Saison kommt "OBJ" nur auf 17 Catches für 232 Yards. Einen Touchdown-Pass fing er noch nicht.

+++ Ingram zu den Chiefs getradet +++

Das ging fix! Nachdem Melvin Ingram die Stellers informiert hatte, dass er in Pittsburgh unzufrieden ist und einen Trade bevorzugt, gewährt ihm das Team diesen Wunsch: Ingram wird laut NFL-Insider Ian Rapoport zu den Kansas City Chiefs getradet.

Die Steelers erhalten im Gegenzug einen Sechstrundenpick. In dieser Saison war Ingram in Pittsburgh nur sporadisch gefragt. In sechs Einsätzen sammelte der 32-Jährige neun Tackles und einen Sack.

In seiner Zeit bei den Chargers war Ingram Leistungsträger und wurde unter anderem drei Mal in den Pro Bowl gewählt. Die Chiefs hoffen, dass der Outside Linebacker an diese Zeit anknüpfen kann und ihre marode Defense verstärkt.

+++ Ingram will die Steelers verlassen +++

Im Juli hat Pass Rusher Melvin Ingram einen Einjahresvertrag bei den Pittsburgh Steelers unterschrieben, doch schon jetzt würde er das Team am liebsten verlassen.

Laut "NFL Network" ist Ingram mit der Anzahl seiner Snaps nicht zufrieden und kann nicht verstehen, warum er neben T.J. Watt auch Alex Highsmith den Vortritt lassen muss.

Die Steelers sollen demnach bereits an einem Trade basteln. Als mögliche Ziele wurden die Buccaneers, Seahawks, Cowboys und Chiefs genannt.

In sechs Spielen brachte es Ingram in dieser Saison auf einen Sack und zehn Tackles.

+++ Rams schnappen sich Miller +++

Der erste Blockbuster-Wechsel ereignete sich bereits einen Tag vor Ablauf der Trade-Deadline. Die Los Angeles Rams haben ihre großen Ambitionen unterstrichen und Von Miller von den Denver Broncos verpflichtet.

Im Gegenzug für den früheren Super-Bowl-MVP erhalten die Broncos einen Zweit- und einen Drittrundenpick im kommenden Draft. Zudem greifen die Rams Denver finanziell unter die Arme und bezahlen neun der in dieser Saison noch ausstehenden 9,7 Millionen Dollar für den Pass Rusher.

Miller kommentierte seinen Trade mit den Worten: "Super Bowl 50 bleibt uns für immer. Als ich die Bilder auf dem Weg nach draußen gesehen habe, sind mir die Tränen gekommen."

