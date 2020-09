München – Ob die Menschen eine Maske tragen sollten oder nicht, ist in den USA längst ein Politikum. In der NFL hingegen gibt es eine klare Regelung: An der Seitenlinie herrscht Maskenpflicht.

Das Problem ist nur: Viele Trainer halten sich nicht an diese Regel.

Das zeigt sich erneut in den frühen Sonntagsspielen. Ein paar Beispiele: Kyle Shanahan, der Head Coach der San Francisco 49ers, trägt seinen Gesichtsschutz ganz locker heruntergezogen um den Hals. Auch Robert Saleh, der Defensive Coordinator, hat seine Maske unterhalb des Mundes positioniert.

Andere Head Coaches wie zum Beispiel Colts-Trainer Frank Reich und Dolphins-Trainer Brian Flores tragen ihre Maske zwar über dem Mund, nicht aber über der Nase. Auch Sean McDermott von den Buffalo Bills, Sean McVay von den Los Angeles Rams oder Vic Fangio von den Denver Broncos befolgen nicht den richtigen Umgang mit ihrer Maske.

NFL befürchtet: Das bringt die Saison in Gefahr

Dabei hatte Troy Vincent, der Executive V.P. of football Operations von der NFL, sich erst am Montag schriftlich an alle Teams gewandt und den laschen Umgang mit der Gesichtsmaske angemahnt.

"Wir müssen wachsam und diszipliniert bleiben, wenn es darum geht, die Prozesse und Protokolle zu verfolgen, die nicht nur von der Liga, der Gewerkschaft und den Vereinen, sondern auch von den staatlichen und lokalen Regierungen vorgegeben werden", hieß es darin. "Nachlässig zu werden oder die Masken- und körperlichen Distanz-Regeln zu ignorieren, wird die Saison 2020 gefährden."

Dabei wurde noch einmal speziell darauf hingewiesen, dass die Gesichtsmaske Nase und Mund bedecken muss. Ansonsten könnte es Geldstrafen und andere Sanktionen gegen Personen oder Teams geben, die diese Regel nicht befolgen. "Die Zeit der Warnungen ist nun vorbei", lautet der Wortlaut.

Gut möglich also, dass in den nächsten Tagen die ersten Strafen gegen die "Maskenverweigerer" der NFL ausgesprochen wird.

