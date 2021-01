+++ Update vom 8. Januar, 17:10 Uhr: Jaguars treffen sich mit Urban Meyer +++

In Jacksonville ist die Suche nach einem neuen Hauptübungsleiter in vollem Gange. Wie Jason La Canfora bei "CBSSports" berichtet, haben sich die Jaguars am Freitag mit dem eigentlich im Ruhestand befindlichen Urban Meyer zu einem ersten Gespräch getroffen.

Meyer, der seine Coaching-Karriere 2018 beendete hatte, war 32 Jahre lang erfolgreich als Trainer am College tätig und gewann in diesem Zeitraum drei nationale College-Titel, darunter die College Football National Championship 2015 mit den Ohio State Buckeyes.

In der NFL war der 56 Jahre alte Head Coach hingegen noch nie tätig, für ihn wäre der Jaguars-Job also eine späte Premiere.

+++ Update vom 7. Januar, 08:11 Uhr: Eric Bieniemy wird bei fünf Teams vorstellig +++

Die aktuelle Woche ist für Eric Bieniemy, Offensive Coordinator der Chiefs, eine mit vielen Terminen. Wie Adam Schefter berichtet stellte sich Bieniemy am gestrigen Mittwoch bei den New York Jets als Headcoach vor und hatte ein virtuelles Vorstellungsgespräch. Ebenso stellte sich der Playcaller der Chiefs bei den Jacksonville Jaguars vor.

Bereits am Dienstag war Bieniemy bei den Los Angeles Chargers vorstellig, am Montag gab es Gespräche mit den Atlanta Falcons und Detroit Lions.

Als einziges Team ohne Head Coach, Stand jetzt, luden die Houston Texans ihn nicht zu einem Vorstellungsgespräch ein.

+++ Update vom 6. Januar, 8:14 Uhr: Texans finden neuen General Manager +++

Die Houston Texans haben nach der Entlassung von Bill O Brien zumindest schon mal einen Nachfolger für die Position des General Managers gefunden.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, wird Nick Caserio der neue GM bei den Texanern. Der neue Mann war zuvor bei den New England Patriots als Director of Player Personell tätig. Pikant: 2019 erlaubten es die Patriots den Texans nicht, mit Caserio zu verhandeln.

Der 45-Jährige war bei den sechs Titeln der Patriots immer mit dabei und startete beim Team aus Foxborough 2001 als Assistent seine Karriere. Laut Rapoport haben die Texans neben Caserio auch mit Matt Bazirgan, Trent Kirchner, Omar Khan and Louis Riddick gesprochen. Doch die Wahl fiel auf den Patriots-Mann.

Nun muss Houston noch einen neuen Head Coach finden, da O' Brien GM und Coach 2020 noch in Doppelfunktion bekleidete.

+++ Update vom 5. Januar, 10:55 Uhr: Chargers verhandeln wohl mit zwei Kandidaten für Head Coaching Position +++

Nach dem Aus für Anthony Lynn bei den Los Angeles Chargers hat die Franchise aus Kalifornien offenbar bereits zwei potenzielle Nachfolger im Blick.

Laut NFL-Insider Ian Rapoport sollen die Chargers bei den New York Giants wegen Gesprächen mit deren Offensive Coordinator Jason Garrett angefragt haben. Vor seinem Engagement bei den Giants trainierte Garrett neun Jahre lang die Dallas Cowboys und wies dabei eine positive Bilanz auf.

Nach Informationen von "ESPN" haben die Chargers auch bei den Kansas City Chiefs um Erlaubnis gefragt, um Gespräche mit deren bisherigem Offensive Coordinator Eric Bieniemy führen zu können. Unter Chiefs-Head-Coach Andy Reid kreierte Bieniemy die wohl beste Offense der Liga.

+++ Update vom 4. Januar, 21:24 Uhr: Elway gibt General Manager Rolle ab +++

Breaking News aus Denver! John Elway gibt seine Aufgabe als General Manager ab! Der Hall of Fame Quarterback, der die Denver Broncos Ende der 90er Jahre zu zwei Super-Bowl-Erfolgen führte, begibt sich auf die Suche nach einem General Manager.

"Ich bleibe President of Football-Operations, der neue GM wird aber das letzte Wort beim Draft, Free Agency und Kader haben. Derjenige, der das übernimmt, hat das Sagen über alle Football-Entscheidungen - in Zusammenarbeit mit Vic", sagt Elway.

Damit ist auch klar, dass Vic Fangio Head Coach der Denver Broncos bleibt. Der auf Defense spezialisierte Fangio war nach der Saison 2018 von den Chicago Bears zu den Broncos gestoßen.

Elway gibt seinen Posten damit nach 10 Jahren auf. Unter ihm hatten die Broncos Super Bowl 50 gewonnen.

+++ Update vom 4. Januar, 21:01 Uhr: Verwirrung um OC der Dolphins +++

Eine Meldung um die vermeintliche Entlassung von Chan Gailey bei den Miami Dolphins hat sich als Missverständnis herausgestellt. Wie "ESPN" berichtet, kam es zu einem Fehler bei der Weitergabe von Informationen. Die Entlassung des Offensive Coordinators habe NFL-Insider Adam Schefter nie weitergegeben, den Artikel zog der TV-Sender auf seiner Internetseite zurück.

Zuvor hatte "ESPN" auf seiner Webseite berichtet, der Klub aus Florida habe sich von dem für den Angriff verantwortlichen Coach getrennt.

Gailey ist seit dieser Spielzeit Offensive Coordinator bei den Dolphins. Zuvor war er als Head Coach bei den Dallas Cowboys und Buffalo Bills tätig.

+++ Update vom 04. Januar, 17:50 Uhr: Chargers entlassen Head Coach Lynn +++

Nach Abschluss der Regular Season muss bereits der dritte Head Coach in der NFL die Koffer packen. Die Los Angeles Chargers haben Anthony Lynn entlassen.

Der 52-Jährige coachte die Chargers seit 2017. Die Kalifornier verfehlten die Playoffs in dieser Saison deutlich, schlossen die Regular Season mit einer Bilanz von 7-9 ab. Auch in der Saison zuvor (5-11) schaffte es Lynn mit seinem Team nicht in die Playoffs.

Statement from Dean Spanos pic.twitter.com/aR8z0OqnEG — Los Angeles Chargers (@Chargers) January 4, 2021

"Ich bin mir nicht sicher, ob es in der Liga eine andere Person gibt, die als Mensch so viel Respekt verdient wie Anthony. Ich möchte Anthony meine tiefste Dankbarkeit für seine Führung aussprechen, in einer Zeit, in einer Zeit großer Veränderungen in der Franchise", hieß es in einer Mitteilung von Chargers-Besitzer Dean Spanos.

Dabei war das Team auf dem Weg der Besserung. Die letzten vier Spiele der Regular Season wurden allesamt gewonnen. Ohnehin unterlagen die Chargers in sieben der neun Niederlagen nur mit einem Score Unterschied. Trotzdem zog die Franchise nun harte Konsequenzen.

+++ Update vom 04. Januar, 15:15 Uhr: Jaguars setzen Head Coach Marrone vor die Tür +++

Doug Marrone ist seinen Job als Head Coach der Jacksonville Jaguars los. Der Klub aus Florida gab in einem Statement bekannt, den 56-Jährigen nach der 1-15-Saison vor die Tür gesetzt zu haben.

Darin wird Teambesitzer Shad Khan zitiert, er habe Marrone für dessen harte Arbeit gedankt, nun stehe jedoch ein wirklicher Neustart an. Er schätze die Leidenschaft und die Klasse des Coaches, der auf seinen weiteren Stationen sicher wieder Erfolg haben werde.

Nun starte die Suche nach einem neuen Head Coach, "der meine Ambitionen für die Jacksonville Jaguars und unsere Fans teilt, deren Loyalität und Glaube belohnt werden müssen". Die Jaguars hatten nach dem Auftakterfolg über die Indianapolis Colts alle übrigen Spiele verloren und sich als schlechtestes Team der Liga aus der Saison verabschiedet.

Marrone war seit 2017 Head Coach der Franchise, für die er bereits seit 2015 als Assistant arbeitete. In seiner ersten Saison als Chef waren als Division-Champion noch die Playoffs erreicht worden, seither zierte Jacksonville jeweils das andere Ende der AFC South. Inklusive seiner zwei Spiele als Interims-Head-Coach kam Marrone auf eine Bilanz von 25 Siegen und 44 Niederlagen inklusive der Postseason, die in der Saison 2017 erst im AFC Championship Game endete.

+++ Update vom 03. Januar, 07:07 Uhr: Offiziell! Jets entlassen Head Coach Gase +++

Die New York Jets haben nach dem letzten Spieltag der National Football League (NFL) erwartungsgemäß ihren Chefcoach Adam Gase gefeuert. "Es ist klar, dass es die beste Entscheidung für die Jets ist, eine neue Richtung einzuschlagen", sagte Klubchef Christopher Johnson. Unter Gase waren den Jets im Verlauf der abgelaufenen Spielzeit lediglich zwei Siege bei 14 Niederlagen gelungen, dabei verloren sie nach dem Saisonbeginn zunächst 13 Spiele nacheinander.

Im Verlauf der Saison waren bereits drei Chefcoaches in der NFL gefeuert worden: Die Houston Texans hatten sich von Bill O'Brien getrennt, die Atlanta Falcons von Dan Quinn und die Detroit Lions von Matt Patricia. Bei den Jacksonville Jaguars steht zudem Doug Marrone vor der Entlassung.

+++ Update vom 03. Januar, 14:41 Uhr: Dallas Cowboys verlängern mit Kellen Moore +++

Einer der heiß gehandelten Head-Coach-Kandidaten in der NFL und im College-Football ist vom Markt. Wie die Dallas Cowboys am Sonntag bekanntgaben, haben sie den auslaufenden Vertrag mit Offensive Coordinator Kellen Moore um drei Jahre verlängert.

Zuletzt gab es Gerüchte um Moore, er könnte als Head Coach an die Boise State University wechseln. "Ich bin begeistert, weiter als Offensive Coordinator für die Cowboys tätig zu sein", sagte Moore in einem Statement.

"Wir bauen uns hier in Dallas etwas besonderes auf. Ich danke der Jones-Familie sowie Mike McCarthy, dass sie mir die Möglichkeit geben, diese tollen Spieler zu trainieren", fuhr er fort. Moore gilt unter vielen Experten als einer der talentiertesten Offensiv-Coaches der Liga.

Nach dem Ausfall von Franchise-Quarterback Dak Prescott stabilisierte sich die Offensive unter Moore zuletzt wieder. Nach drei Siegen in Folge geht es für die Cowboys im Spiel gegen die New York Giants (ab 18:00 Uhr im Livestream auf ran.de) um den Playoff-Einzug.

+++ Updates vom 03. Januar, 10:30 Uhr: Pederson darf wohl bleiben, Marrone und Gase nicht +++

Laut Adam Schefter und Chris Mortensen von "ESPN" erhält Doug Pederson, der Head Coach der Philadelphia Eagles, in der kommenden Saison eine weitere Chance mit dem Team erfolgreich zu sein. Pederson gewann mit den Eagles den 52. Super Bowl, zum ersten Mal in der Franchise-Historie, und setzte zuletzt Carson Wentz als Starter ab, Jalen Hurts übernahm.

Schlechter sieht es für Doug Marrone von den Jacksonville Jaguars und Adam Gase von den New York Jets aus. NFL-Insider Ian Rapoport berichtet in beiden Fällen, dass die jeweiligen Coaches am kommenden Montag entlassen werden.

In Jacksonville steht der ehemalige Florida und Ohio State Coach Urban Meyer auf der Liste ganz oben, laut Adam Schefter hat sich allerdings mindestens ein anderes Team nach ihm erkundigt. Die Jaguars hatten in dieser Saison bereits ihren General Manager Dave Caldwell gefeuert.

Wie "ProFootballTalk" berichtet, könnte eine mögliche Meyer-Verpflichtung auch Einfluss auf den Draft für die Jaguars haben. So gilt Meyer als ehemaliger Ohio-State-Coach als großer Fan von Justin Fields und könnte diesen Trevor Lawrence als Nummer-Eins-Pick vorziehen.

Bei den Jets stehen mehrere Kandidaten auf der Liste. Laut NFL.com sind Eric Bieniemy (Offensive Coordinator der Chiefs), Matt Eberflus (Defensive Coordinator der Colts) und Don Martindale (Defensive Coordinator der Ravens) die aussichtsreichsten Coaches. Aus dem College soll vor Allem Dan Mullen (Florida) und Matt Campbell (Iowa State) Kandidaten. Jim Harbaugh (Michigan) dagegen ist wohl keine Option, er soll bei den Wolverines verlängern.

+++ Update vom 27. Dezember, 17:30 Uhr: College-Coaches werden gehandelt +++

Wie praktische jedes Jahr wird der frühere College-Coach Urban Meyer (unter anderem Ohio State Buckeyes und University of Florida) als möglicher Head-Coach-Anwärter genannt. Wie "ESPN"-Reporter Adam Schefter berichtet, sollen mindestens zwei NFL-Teams den 46-Jährige bereits kontaktiert haben, Meyer sei auch nicht abgeneigt.

Auch Matt Campbell (Iowa State) wird als möglicher NFL-Coach gehandelt, über eine NFL-Rückkehr von Jim Harbaugh (Michigan) wird gemunkelt.

+++ Update vom 27. Dezember, 17:00 Uhr: Jaguars buhlen wohl um früheren Giants-GM Reese +++

Jerry Reese ist einer der heißesten Kandidaten auf die vakanten Jobs als General Manager in der NFL. Wie Ian Rapoport und Mike Garafolo von NFL Network berichten, hat sich der langjährige GM der New York Giants, der zwischen 1994 und 2017 in verschiedenen Positionen für die "G-Men" gearbeitet hat, den Jacksonville Jaguars vorstellen dürfen.

Allerdimgs gebe es mindestens fünf weitere Interessenten an dem zweimaligen Super-Bowl-Champion. Zwar habe Reese den Bericht nicht kommentieren wollen, das Reporter-Duo bringt ihn aber auch mit den Carolina Panthers in Verbindung. Dort arbeitet mit Matt Rhule ein ehemaliger Kollege aus Giants-Zeiten als Head Coach, beide würden sich gut verstehen.

+++ Update vom 27. Dezember, 16:30 Uhr: Chiefs-Coordinator Kafka offenbar umworben +++

Die Kansas City Chiefs sind auch im Jahr nach ihrem Titel das Maß aller Dinge. Entsprechend schauen sich viele Konkurrenten im Coaching Staff des Teams aus Missouri nach möglichen neuen Trainern um.

Offensive Coordinator Eric Bieniemy wird im Grunde nach jeder Head-Coach-Entlassung gehandelt. Nach "ESPN"-Infos winken aber auch Mike Kafka, Quarterbacks Coach und Passing Game Coordinator, zahlreiche Vorstellungsrunden.

Bis 2015 war der ehemalige Quarterback noch selbst aktiv, fasste in der NFL jedoch nie wirklich Fuß. Zwei Jahre später stieg er in den Trainerstab der Chiefs auf, ehe er nach dem Super-Bowl-Titel seine jetzige Doppelrolle als Flüsterer von Patrick Mahomes einnahm.

+++ Update vom 27. Dezember, 16:00 Uhr: Fangio bleibt wohl bei den Broncos +++

Aufgrund der erneut negativen Bilanz gilt der Posten des Head Coaches bei den Denver Broncos als "Hot Seat". Doch nach Informationen von "ESPN"-Reporter Adam Schefter bleibt Vic Fangio auch in der Saisoin 2021 der Head Coach des Teams aus Colorado.

Demnach würden die Entscheider auf Konstanz setzen wollen, mit der Arbeit des 2019 verpflichteten langjährigen Assistant Coaches zufrieden sein und ihm zugute halten, dass sein Team in dieser Saison früh von Verletzungssorgen geplagt wurde. Fangio steht noch zwei Jahre unter Vertrag, dieser beinhaltet eine Option auf ein fünftes Jahr in Denver.

Drei Head Coaches mussten während Saison gehen

München - Der "Black Monday" rückt immer näher. Am ersten Montag nach Ende der Regular Season werden in der NFL traditionell Head Coaches entlassen, die die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Auch General Manager bekommen immer wieder ihre Papiere.

Bereits während der laufenden Saison feuerten die Houston Texans Bill O'Brien, der Head Coach und General Manager in Personalunion war. Bei den Atalanta Falcons wurde Head Coach Dan Quinn entlassen, auch General Manager Thomas Dimitroff musste gehen. Die Detroit Lions trennten sich von Head Coach Matt Patricia und General Manager Bob Quinn.

Sechs Head Coaches auf dem "Hot Seat"

Mit Vic Fangio (Denver Broncos), Anthony Lynn (Los Angeles Chargers), Doug Marrone (Jacksonville Jaguars), Adam Gase (New York Jets), Doug Pederson (Philadelphia Eagles) und Matt Nagy (Chicago Bears) sitzen sechs Head Coaches auf sogenannten "Hot Seats" und müssen sich Sorgen um ihren Job machen.

Namen von Trainer-Kandidaten, die in der kommenden Saison ein NFL-Team übernehmen könnten, werden ebenfalls bereits gehandelt.

