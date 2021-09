Tampa Bay/München - Was viele Experten vorausgesagt hatten, ist letztendlich auch eingetreten: Die Tampa Bay Buccaneers gewinnen das Auftaktspiel der neuen Saison gegen die Dallas Cowboys. Doch nicht mit mehreren Scores, so wie in Tampa gehofft und in Dallas befürchtet, sondern knapp. Mit 31:29 und einem Last Second Field Goal von Bucs-Kicker Ryan Succop.

Dass es am Ende ein ganz enges Spiel wurde, lag an den vielen Fehlern der Buccaneers, aber vor allem aber auch an Quarterback Dak Prescott. Der 28-Jährige schulterte sein Team - mal wieder.

14 Läufe für 47 Yards

Das war aber keine Entwicklung des Spiels, die es erforderlich machte, dass Prescott das Spiel gewinnen musste: Quasi mit dem ersten Play haben Offensive Coordinator Kellen Moore und Head Coach Mike McCarthy die Variabilität des Laufspiels zum Fenster rausgeworfen.

Insgesamt wurden 14 Laufspielzüge gecallt. Ezekiel Elliott versuchte es elf Mal für 33 Yards, Backup Tony Pollard lief drei Mal für 14 Yards Raumgewinn. Zum Vergleich: Prescott versuchte 58 Pässe, 42 davon kamen an. Also drei Mal so viele angekommene Pässe wie Läufe der Dallas Running Backs. Es war ein Paradebeispiel für die NFL, die sich zur Passing League entwickelt hat.

Bezeichnend die erste Posession der Cowboys: Nach einem erstklassigen Punt von Bucs-Punter Bradley Pinion an die zwei Yard Line kommt Dallas in der Shotgun-Formation raus und Prescott wirft den Ball tief auf Amari Cooper für mehr als 20 Yards Raumgewinn.

Am Ende war es wohl der richtige Plan, das verletzungsgeplagte Defensive Backfield der Buccaneers zu attackieren, bei dem Sean Murphy-Bunting noch im ersten Quarter verletzt rausmusste.

Turbulente Offseason lässt Dak unbeeindruckt

Der Gameplan zeigte jedoch auch: Obwohl Dak Prescott erst vor rund elf Monaten mit einer schweren Knöchelverletzung unter Tränen vom Platz gefahren werden musste, vertraut ihm jeder in Dallas. Ob es Besitzer Jerry Jones, Head Coach Mike McCarthy oder der Bratwurst-Verkäufer im AT&T Stadium ist: Jeder legt das Schicksal der Cowboys in die Hände von Dak.

Bezeichnend: Offensive Coordinator Moore callte im dritten Quarter ein sogenanntes Read Option Play, also die Möglichkeit für Dak, den Ball zum Running Back abzugeben oder selber zu laufen. Als Rookie Joe Tryon nach diesem Lauf Prescott von hinten in die Beine sprang, hatten einige Dallas-Fans bereits vor Angst weggeguckt, denn genau so verletzte er sich 2020. Zeigt aber auch: Dak fühlt sich fit und hat keine Furcht.

Das schlägt sich auch im neuen Vertrag von Prescott nieder. Um vier Jahre hat der 28-Jährige verlängert, satte 75 Millionen Dollar verdient er in diesem Jahr. Er ist, hinter Patrick Mahomes, der bestbezahlte Spieler der NFL. Weiterer Vertrauensbeweis: Den Vertrag bekam Prescott während seiner schweren Verletzung, als nicht mal klar war, ob er für Woche eins würde fit sein können.

Gute Zahlen, zu wenig Durchschlagskraft

Die Zahlen im Saisonauftakt gegen den Champion waren für Prescott erstklassig: 42 von 58 Bällen brachte er an, 403 Yards Raumgewinn erzielte er bei drei Touchdowns und einer Interception. Jene Interception war jedoch kaum Prescotts Schuld, CeeDee Lamb flutschte der eigentlich perfekt platzierte Ball durch die Hände.

Dennoch bleibt ein Makel: Fünf Mal innerhalb der Field Goal Range konnten die Cowboys dritte Versuche nicht umwandeln, fünf Mal musste Greg Zuerlein zum Kick antreten. Davon traf er aber nur drei, das sind Punkte, die am Ende fehlen.

Endlich Hilfe von der Defense

Was Dak Prescott an der Seitenlinie jedoch freudig gestimmt haben dürfte, ist die Defense. In der vergangenen Saison war die Abwehrreihe der Cowboys in allen Belangen eine der schlechtesten der Liga. Gegen die high powered Offense der Buccaneers konnte die Defense Paroli bieten.

Zwar schmiss Tom Brady vier Touchdowns und besorgte 31 Punkte, allerdings musste sich der GOAT mit seinen hervorragenden Receivern mächtig strecken. Am Ende steht eben nicht jede Woche der beste Quarterback aller Zeiten mit etlichen erstklassigen Receivern auf der Gegenseite. In der kommenden Woche spielen die Cowboys zu Hause gegen die Los Angeles Chargers. Bei allem Respekt vor Justin Herbert und seiner Offense, aber diese ist nicht so hoch einzuschätzen wie die Bucs-Offense.

Am Ende reicht es der Defensivreihe der Cowboys bereits, wenn sie durchschnittlich ist anstatt katastrophal, wie in der vergangenen Spielzeit.

Denn Dak Prescott bleibt, so Gott will, die ganze Saison fit und wird die Defense das ein oder andere Mal in einem Shootout retten können.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.