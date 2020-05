München/Washington - Die Coronakrise hat auch in der NFL Spuren hinterlassen. So fand der Draft erstmals in der Liga-Historie virtuell statt und die Team-Einrichtungen sind und waren geschlossen.

Dennoch hofft die Liga auf einen Saisonstart am 10. September - das zeigte auch die Bekanntgabe des Spielplans -, notfalls auch ohne Zuschauer.

Doch Dr. Anthony Fauci, Pandemie-Berater im Weißen Haus von US-Präsident Donald Trump, nennt Bedingungen, dass die NFL überhaupt starten kann.

Fauci: Football "perfektes Setup" für Virus

Football sei das "perfekte Setup", um das Virus zu verbreiten, erklärt Fauci, der große Bekanntheit während einer Pressekonferenz Trumps erhalten hatte, als er sich im Hintergrund beschämt die Hände vor die Augen gehalten und den Kopf geschüttelt hatte, die Bedenken bei "NBCsports.com".

Er ergänzt: "Das Virus wird für uns die Entscheidung treffen." Es komme auch darauf an, wie die USA eine prognostizierte zweite Welle verkrafte, so Fauci.

Zumal die Voraussetzungen beim Football ideal für die Weitergabe des Virus sei: "Schweiß an sich überträgt das Virus nicht. Aber wenn Menschen in so engem Kontakt sind wie Football-Spieler bei jedem Spielzug, sind das die perfekten Bedingungen für die Verbreitung. Ich würde schätzen, dass sobald ein infizierter Football-Spieler auf dem Feld ist, wird er bei der nächsten Berührung, das Virus an einen weiteren Spieler weitergeben."

Häufigere Tests könnten Lösung sein

Für Fauci gibt es nur einen Ausweg: "Wenn du sicher sein willst, musst du alle Spieler vor dem Spiel testen. Für die, die infiziert sind heißt es: 'Sorry, du bist raus', für die gesunden: 'Du darfst spielen.'" Positiv getestete Spieler sollen für 14 Tage in Quarantäne, merkt Fauci an.

Außerdem spricht sich der Experte für häufige Tests aus, da ein negatives Ergebnis von dem einem Tag am nächsten bereits anders aussehen könne.

Allerdings will er keine Prognose abgeben, ob der Saisonstart stattfinden kann oder ausfällt. Denn es sei momentan "unvorhersehbar, wie wir im Herbst auf die zweite Welle reagieren werden".

