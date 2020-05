Miami - Die Entscheidung ist gefallen: Rookie-Quarterback Tua Tagovailoa wird bei den Miami Dolphins das Trikot mit der Nummer '1' tragen.

Das gaben die Dolphins und Tua selbst bekannt. Der 22-Jährige ist damit der erste Quarterback in der Dolphins-Historie, der mit dieser Nummer aufläuft.

For the Audience of 1🙏🏽 pic.twitter.com/kZYXaYVD1R — Tua. T 🇦🇸 (@Tua) May 6, 2020

Am College in Alabama hatte Tua noch die '13' getragen, doch diese ist in Miami nicht mehr verfügbar, da sie Dan Marino, der beste Spieler in der Geschichte der Dolphins, trug. Anschließend wurde beschlossen, diese Nummer nie mehr zu vergeben.

Tua äußert Respekt für Marino

"Dan Marino ist der Größte aller Zeiten, er ist wie der Bürgermeister hier und ich schätze ihn sehr. Welche Nummer ich auch immer kriege, ob es die 78 oder die 99 ist, ich werde sie tragen. Es spielt keine Rolle", erklärte Tua kurz nachdem er von den Dolphins an fünfter Stelle gedraftet wurde.

Damit wäre Tua nun der 20. Spieler, der die Nummer '1' in der kommenden Saison in der Liga trägt. Bei den Quarterbacks waren es in der abgelaufenen Saison Kyler Murray von den Arizona Cardinals und Cam Newton von den Carolina Panthers, der nun allerdings noch auf der Suche nach einem Team ist.

Siebter Spieler bei den Dolphins mit der '1'

In der Geschichte der Dolphins ist der Signal Caller der siebte Spieler, der mit dieser Nummer aufläuft, zuvor handelte es sich aber um Punter oder Kicker, die diese Zahl auf dem Jersey trugen.

Von Tua werden die Dolphins-Verantwortlichen und Fans wohl mehr zu sehen bekommen.

