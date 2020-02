München – Es bleibt problematisch zwischen der NFL und der Spielergewerkschaft NFLPA. Ein Angebot für das neue das "Collective Bargaining Agreement" liegt zwar auf dem Tisch. Eine Lösung scheint aber weiterhin nicht in Sicht.

Trotzdem: Eine Deadline oder Drohung gibt es noch nicht. Beide Parteien hoffen weiterhin, dass ein Deal bis zum Start der neuen Saison am 18. März zustande kommt. Wie ESPN berichtet, könnte es auch danach noch Verhandlungen geben, falls beide Parteien die Chancen auf Fortschritte sehen.

Wahrscheinlicher ist es dann aber, dass die Gespräche abgebrochen werden. Ein Lockout wäre dann nicht mehr allzu weit. Das aktuelle "CBA" läuft nach der Saison 2020 aus.

Der größte Knackpunkt seit Monaten: Die Ausweitung der Regular Season auf 17 Spieltage. Hinzu kommt: Das Playoff-Feld soll von zwölf auf 14 Teams erweitert, im Gegenzug dann die Preseason reduziert werden.

Vor allem hinsichtlich eines neuen TV-Deals sehen die Team-Besitzer bei mehr Spielen die besten Chancen auf Mehreinnahmen. Auch die Spieler profitieren: Wie ESPN berichtet, wurde der Wert für die Spieler für die Dauer der neuen Vereinbarung über die geplanten zehn Jahre auf fünf Milliarden Dollar geschätzt. Ihr Anteil an den Einnahmen steigt von 47 auf 48,5 Prozent mit der Aussicht auf mehr, wenn die Saison ausgeweitet wird.

Sherman kritisiert Heuchelei

49ers-Star Richard Sherman kritisierte zuletzt die "Heuchelei" der NFL. "Ich glaube nicht, dass die Spieler daran interessiert sind, ehrlich gesagt, und wenn dies der Punkt ist, über den sie verhandeln, werden diese Verhandlungen meiner Meinung nach viel länger dauern als erwartet", sagte Sherman in der Woche vor dem Super Bowl: "Es ist seltsam für mich und es wird immer seltsam sein, wenn man hört, dass die Sicherheit der Spieler ihre größte Sorge ist. Es scheint aber, dass die Sicherheit der Spieler einen Preis hat."

Sherman ist nicht der einzige Spieler, der sich gegen eine Aufstockung ausspricht. Klar ist: Am Ende geht es auf beiden Seiten um Geld. Den Spielern geht es allerdings auch um die Belastung, sprich: ihre Gesundheit. In dem "CBA" sind traditionell alle möglichen Dinge geregelt, selbst die Trainingsbelastung in der Offseason beziehungsweise Vorbereitung. Auch hier wollen die Spieler angeblich eine weitere Reduktion der Trainingsbelastung.

Abstimmung in der NFLPA

NFLPA-Vertreter der 32 Teams und das NFLPA-Exekutivkomittee kommen am Donnerstag in Los Angeles zusammen, dabei könnte es zu einer Abstimmung kommen, wie es weitergehen soll. Dabei braucht es bei den anwesenden Vertretern bei einer eventuellen Abstimmung für das NFL-Angebot eine Zwei-Drittel-Mehrheit, danach geht der Vorschlag an die komplette Gewerkschaft, wo dann bei einer weiteren Abstimmung eine einfache Mehrheit reicht. Noch halten Beobachter die Vorbehalte gegen mehr Spiele aber für zu stark.

