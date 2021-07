München - Vor kurzem bestätigte die NFL, dass ungeimpfte Spieler schon bei den kleinsten Verstößen gegen das Corona-Protokoll hart bestraft werden sollen. Um die wenigen ungeimpften Spieler auseinander halten zu könne, markieren die Pittsburgh Steelers ihre Spieler mit Armbändern.

Hohe Impfquote bei den Steelers

Obwohl die Steelers eine der höchsten Impfquoten in der NFL vorweisen können, sollen die ungeimpften Profis während der Trainingseinheiten markiert werden. Wie "ProFootballTalk" berichtet, müssen die betroffenen Spieler den Team-Farben nach gelbe Bänder am Handgelenk tragen.

So soll besonders Head Coach Mike Tomlin dahinter sein, möglichste jeden Spieler des Kaders impfen zu lassen. Dieser hätte frühzeitig den sportlichen Vorteil hinter einer hohen Impfquote geahnt. So würde es nicht verwundern, wenn sich am Ende tatsächlich fast alle Steelers-Stars einer Impfung unterzogen hätten.

Zwar werden im Bericht keine Namen genannt, doch auf den über die sozialen Medien veröffentlichten Bildern ist bei mehreren Spielern das gelbe Band zu erkennen. Einer der prominentesten Namen scheint hier Erstrunden-Pick und Running-Back-Hoffnung Najee Harris zu sein. Die Steelers teilten auf Twitter ein Bild, auf dem das gelbe Band an dessen Arm zu erkennen ist.

