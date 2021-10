München/Washington - Die Schlagzeilen rund um den Missbrauchsskandal beim Washington Football Team reißen nicht ab, Tag für Tag kommen neue Details ans Licht.

Eine scheinheilige Ehrung des verstorbenen Sean Taylor in der vergangenen Woche sorgte bei den Fans für großes Aufsehen. Der Vorwurf: Die Franchise benutzte die Taylor-Feierlichkeiten, um von den jüngsten Auswirkungen des Sexismus-Skandals abzulenken.

Sollten sich die Verantwortlichen einen positiven Effekt durch die Ehrung erhofft haben, wäre dieser zum jetzigen Zeitpunkt wieder verpufft. Nun schaltet sich nämlich mit dem Kongress sogar die US-Politik in den Skandal mit ein. Besonders die Liga bekommt dabei ihr Fett weg.

Unparteilichkeit der Liga angezweifelt

Das Komitee des US-Repräsentantenhauses für Aufsicht und Reform wandte sich im Laufe der Woche persönlich an NFL-Commissioner Roger Goodell, wie das "NFL Network" berichtet. So verlangen die beiden Abgeordneten Carolyn B. Maloney und Raja Krishnamoorthi vollste Transparenz seitens der NFL.

Bis zum 4. November hat die NFL demnach Zeit, alle Dokumente und Kommunikationsaufzeichnungen bezüglich der Untersuchung dem Repräsentantenhaus zu übermitteln. "Wir haben ernsthafte Bedenken über die Vorgänge beim Washington Football Team und die Art, wie die Liga damit versucht umzugehen", heißt es in dem Schreiben an die NFL.

"Die Kommunikation zwischen der Liga-Führung und den Verantwortlichen des Football Teams lassen die Unparteilichkeit der Liga anzweifeln", kritisierten die Politikerinnen weiter. Dabei könnte sich die ganze Thematik zum Präzedenzfall entwickeln.

"Die fehlende Transparenz seitens der NFL lassen Zweifel aufkommen, wie die Liga in Bezug auf Belästigung, Rassismus, Sexismus und Homophobie am Arbeitsplatz reagiert hat und könnte einen Präzedenzfall für andere Unternehmen schaffen", hieß es.

NFL und WFT geraten unter Druck

Bereits zu Beginn des Monats wurden erste Inhalte der Untersuchungen publik. Damals wurden rassistische und homophobe Emails des ehemaligen Head Coaches Jon Gruden von den Las Vegas Raiders geleakt, der seinen Job daraufhin aufgeben musste. Immer mehr Kritiker forderten anschließend, dass die gesamten Untersuchungsergebnisse offengelegt werden.

Weil dies noch nicht erfolgt ist, sieht sich nun auch die Politik gezwungen, einzugreifen. So könnte die NFL schon in Kürze alle angeforderten Informationen an das Komitee übergeben.

"Die NFL teilt die Ansicht des Komitees, dass alle Arbeitsplätze frei von Misshandlung und Diskrimination sein sollten", erklärte Liga-Sprecher Brian McCarthy in einem Statement: "Wir freuen uns darauf, bald mit ihnen zusammenzuarbeiten", bekundet er.

Die neuen Entwicklungen sorgen also auch in dieser Woche für Ablenkung abseits des Platzes. Dabei steht mit dem Duell bei den Green Bay Packers aus sportlicher Sicht die größtmögliche Hürde an.

Fehlstart droht - Defense legt Horror-Zahlen auf

Mit einer Bilanz von zwei Siegen und vier Niederlagen ist das Football Team durchaus enttäuschend in die Saison gestartet. Nach dem Einzug in die Playoffs in der vergangenen Saison sollte die Leistung in diesem Jahr wiederholt werden. Dass diese jedoch derzeit komplett außer Reichweite liegen, hat vor allem mit der löchrigen Defense zu tun.

2020 noch als eine der besten Verteidigungsreihen gefürchtet, ist davon in dieser Saison nur wenig übrig. Mit 186 erlaubten Punkten in sechs Spielen stellt Washington derzeit die schlechteste Defense der gesamten NFL. Mit 2538 Yards haben sie zudem die zweitmeisten Scrimmage-Yards in der Liga zugelassen.

Besonders durch die Luft wird das Football Team regelmäßig zerlegt. Head Coach Ron Rivera sieht das Problem an der Einstellung: "Es fehlt uns derzeit an Disziplin", sagte er nach der Niederlage gegen die Kansas City Chiefs: "Das fällt auch auf mich zurück. Wir müssen die Sache ab sofort anders angehen", so der 59-Jährige.

Eine Möglichkeit könnten hier personelle Umstellungen sein, wie der Cheftrainer andeutete. Safety Landon Collins - mit einem Salär von 16,9 Millionen US-Dollar einer der bestbezahlten Spieler im Team - stellte sich in den vergangenen Wochen als eine der Schwachstellen in der Passverteidigung heraus. Nun soll er als Linebacker eingesetzt werden.

Landon Collins JUKED out of his birthday suit.🤦‍♂️ pic.twitter.com/bs8UQliLRw — Mark Tyler(Hogs Haven) (@Tiller56) October 17, 2021

"Ich mag es nicht, Linebacker zu spielen. Wenn ich es aber muss, dann werde ich es machen", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Packers-Spiel. Gegen Aaron Rodgers und Co. muss das Football Team schließlich alle Kräfte bündeln, um den amtierenden MVP zu stoppen.

WFT at Packers: Mammutaufgabe zur Unzeit

Während die Querelen abseits des Platzes nicht ganz unscheinbar am Football Team vorübergehen, sieht die Lage beim kommenden Gegner wieder deutlich entspannter aus. Nach dem Ärger um einen möglichen Rodgers-Abgang in der Offseason hat Green Bay den Rost nach der Auftaktniederlage abgeschüttelt und marschiert seither ungeschlagen durch die Saison.

Dank des emotionalen Sieges über die Chicago Bears scheint auch Superstar Rodgers in der Saison angekommen zu sein. Die Offensive zeigte sich im Vergleich zum Saisonbeginn deutlich verbessert und dürfte auch das Football Team vor einige Probleme stellen.

Gelingt es Coach Rivera nicht, seine Defensive bis zum Sonntag (Ab 19 Uhr im Livestream auf ran.de) in die Spur zu bekommen, scheint ein Sieg des Football Teams in der aktuellen sportlichen Situation nicht realistisch zu sein.

Mit den Problemen abseits des Platzes im Hinterkopf wird eine ohnehin schwere Aufgabe gegen die Packers zur Mammutaufgabe.

