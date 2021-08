München - In der vergangenen Saison verbuchte Wide Receiver Bryan Edwards gerade einmal 193 Receiving Yards und einen gefangenen Touchdown. Trotzdem überhäufen sich im Training Camp die Lobeshymnen, die weit über den üblichen Standard hinausgehen.

Head Coach vergleicht Edwards mit Hall of Famer

So kommt es zwar immer wieder vor, dass unbekanntere Spieler während der Vorbereitung von ihren Coaches ins Rampenlicht gestellt werden, doch selten waren Vergleiche so hoch angesetzt, wie bei Edwards.

"Bryan Edwards hat großartige Fähigkeiten. Ich bin begeistert von ihm", erklärte Head Coach Jon Gruden gegenüber dem "NFL Network". "Er sieht aus wie Terrell Owens und sieht aus wie einer der absoluten Nummer-Eins-Receiver in der Liga", lobte der Trainer weiter.

So vergleicht ihn Gruden hier nicht mit irgendeinem der besseren Receiver der vergangenen Jahren, sondern mit Hall of Famer Terrell Owens. Der ehemalige Superstar der San Francisco 49ers gilt als einer der besten Wide Receiver in der Geschichte der NFL. Keine kleinen Fußstapfen also, in die ihn sein Coach hier redet.

Quarterback Derek Carr legt nach

Doch nicht nur beim Trainerteam scheint der 22-Jährige Eindruck hinterlassen zu haben. Auch Franchise-Quarterback Derek Carr ist Feuer und Flamme für den Wideout. "Wie er sich in der Luft bewegen kann und seinen Körper kontrolliert, erinnert mich an Davante Adams", erklärte der Routinier.

Adams und Carr spielten zusammen am College und schätzen sich gegenseitig sehr. So gibt es bereits Gerüchte, dass der Wide Receiver der Green Bay Packers im kommenden Frühjahr bei den Raiders anheuert, wenn sein Vertrag bei den Packers ausläuft.

Dass ihn Carr ausgerechnet mit seinem guten Freund und wohl dem besten Wide Receiver der Liga vergleicht, ist der nächste Ritterschlag für Edwards. Für einen Spieler, der in der vergangenen Spielzeit gerade mal elf Pässe fangen konnte, eine sehr gewagte Prognose.

"I'm just trying to come in here and work every day, no matter what's said about me."

Voraussetzungen sind gegeben

Ursprünglich wählten ihn die Raiders im Draft 2020 in der dritten Runde aus und sahen in ihm eher ein langfristiges Investment in die Zukunft. Gleichzeitig zogen sie in der ersten Runde mit Henry Ruggs ihren Wide Receiver der Zukunft, der durch seine unfassbare Schnelligkeit für Spektakel und Star-Appeal steht.

Doch weder Ruggs noch Edwards konnten in der vergangenen Saison so richtig überzeugen. Stattdessen sprangen die Routiniers Darren Waller und Nelson Agholor in die Bresche. Letzterer verließ die Raiders nach einem Jahr schon wieder und ging in der Free Agency für viel Geld zu den New England Patriots.

Stattdessen sollen nun die beiden Youngster in einen Schritt nach vorne machen und ihre hohen Picks rechtfertigen. Auch über Ruggs gibt es aus den Trainingseinheiten bislang ausschließlich positive Sachen zu hören.

Kann Edwards den Hype rechtfertigen?

Ob Edwards auch nach der Saison in einer Reihe mit Terrell Owens oder Davante Adams genannt wird, erscheint unrealistisch. Auch die Erwartungen an den jungen Receiver, die Gruden und Carr durch ihre Aussagen in die Höhe schießen lassen, dürften den Druck nicht kleiner werden lassen.

Dennoch wurde Edwards dadurch ins Rampenlicht gehoben und kann auf der höchsten Bühne zeigen, was ihn ihm steckt. Als klassischer Eins-gegen-Eins-Receiver, der auch schwierige Bälle in der Luft fangen kann, sind seine Fähigkeiten im Roster der Raiders einzigartig. Mit dem genannten Ruggs und John Brown hat Carr noch zwei Speedster zur Verfügung, während Hunter Renfrow und Tight End Darren Waller im Slot zu finden sind.

So wäre es für Edwards schon ein kleiner Erfolg, sich in der kommenden Saison als Starter in der Raiders-Offense festzusetzen. Macht er seine Sache gut, könnten weitere Vergleiche von Gruden und Co. die Folge sein.

