München - Tom Brady, Marshawn Lynch, Aaron Donald und viele weitere Superstars bilden das Team des Jahrzehnts. Die NFL veröffentlichte das Starensemble in Kooperation mit der Pro Football Hall of Fame. ran.de zeigt euch, wer es in die elitäre Auflistung geschafft hat.

Offensive

Quarterback:

- Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers)

- Aaron Rodgers (Green Bay Packers)

Running Back:

- Frank Gore (Free Agent)

- Marshawn Lynch (Free Agent)

- LeSean McCoy (Free Agent)

- Adrian Peterson (Washington Redskins)

Wide Receiver:

- Antonio Brown (Free Agent)

- Larry Fitzgerald (Arizona Cardinals)

- Calvin Johnson (Karriereende)

- Julio Jones (Atlanta Falcons)

Flex:

- Darren Sproles (Karriereende)

Tight End:

- Rob Gronkowski (Karriereende)

- Travis Kelce (Karriereende)

Tackle:

- Jason Peters (Free Agent)

- Joe Thomas (Karriereende)

- Joe Staley (San Francisco 49ers)

- Tyron Smith (Dallas Cowboys)

Guard:

- Jahri Evans (Karriereende)

- Logan Mankins (Karriereende)

- Zack Martin (Dallas Cowboys)

- Marshal Yanda (Karriereende)

Center:

- Alex Mack (Atlanta Falcons)

- Maurkice Pouncey (Pittsburgh Steelers)

Defensive

Defensive End:

- Calais Campbell (Baltimore Ravens)

- Cameron Jordan (New Orleans Saints)

- J.J. Watt (Houston Texans)

- Julius Peppers (Karriereende)

Defensive Tackle:

- Geno Atkins (Cincinnati Bengals)

- Fletcher Cox (Philadelphia Eagles)

- Aaron Donald (Los Angeles Rams)

Linebacker:

- Luke Kuechly (Karriereende)

- Patrick Willis (Karriereende)

- Bobby Wagner (Seattle Seahawks)

- Von Miller (Denver Broncos)

- Khalil Mack (Chicago Bears)

- Chandler Jones (Arizona Cardinals)

Cornerback:

- Patrick Peterson (Arizona Cardinals)

- Darrelle Revis (Karriereende)

- Richard Sherman (San Francisco 49ers)

Safety:

- Eric Berry (Free Agent)

- Earl Thomas (Baltimore Ravens)

- Eric Weddle (Karriereende)

Defensive Backs:

- Tyrann Mathieu (Kansas City Chiefs)

- Chris Harris Jr. (Los Angeles Chargers)

Special Teams

Punter:

- Johnny Hecker (Los Angeles Rams)

- Shane Lechler (Karriereende)

Kicker:

- Stephen Gostkowski (Free Agent)

- Justin Tucker (Baltimore Ravens)

Punt Returner:

- Tyreek Hill (Kansas City Chiefs)

- Darren Sproles (Karriereende)

Kick Returner:

- Devin Hester (Karriereende)

- Cordarrelle Patterson (Chicago Bears)

