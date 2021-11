München - Wenn man einen 32 Jahre alten NFL-Haudegen nach fast elf Jahren in der Liga noch emotional berührt, auf dem falschen Fuß erwischt und überrascht, muss eine Menge passiert sein.

So war es dann auch, als Von Miller auf dem Rücksitz eines SUV saß und mit Reportern über einen Tag sprechen sollte, der seine Karriere noch einmal entscheidend verändern dürfte.

Miller suchte nach Worten zu einem Trade, von dem er am Sonntagabend noch keinen blassen Schimmer hatte, als er eine Halloween-Party für Freunde und Teamkollegen schmiss.

Vergossene Tränen

Keine 24 Stunden später verabschiedete er sich offiziell von den Denver Broncos, vergoss auf dem Weg nach draußen, als er Fotos vom Sieg beim Super Bowl 50 sah, Tränen.

Ein emotionaler Abgang.

"Es ist immer noch schwer, das in Worte zu fassen, es ist hart", sagte Miller und betonte, wie viele schöne Erinnerungen er an Denver und die Broncos habe: "Als ich sagte, 'Broncos for life', habe ich das auch so gemeint - es wird immer in meinem Herzen sein", sagte Miller. "Es war eine Ehre und ein Privileg, hier zu spielen, John Elway hat mich ausgewählt und das hat mein Leben verändert."

Doch Miller ist 32, immer noch ein Top-Pass-Rusher und wird nach dem Ende seiner Karriere Zeit genug haben, um zu reflektieren. So ist nun mal das Geschäft - kurz innehalten, abhaken, weitermachen.

Deshalb waren die Tränen auch gerade erst getrocknet, als schon die Los Angeles Rams das Thema waren - das Team, das für Miller einen Zweit- und einen Drittrundenpick 2022 hingelegt hat.

"Großartiges Team - ich bin schon seit langem ein großer Fan von Aaron Donald. Sie haben eine großartige Defense. Ich bin begeistert, war immer ein toller Teamkollege und werde das auch weiterhin sein", versprach Miller.

Chancen auf den Super Bowl

Er weiß, bei allen Sentimentalitäten: Er geht zu einem 7-1-Team, mit einer starken Defense um Donald und Jalen Ramsey, mit Super-Bowl-Ambitionen und allen Chancen, beim großen Spiel am 13. Februar dabei zu sein - im eigenen Stadion.

Miller ist ohne Frage einer der Gewinner des Deals. Mit seinen 32 Jahren kann er noch einmal bei einem relevanten Team angreifen.

Die Rams, die gefühlt seit Jahren "All-in" sind, erhöhen noch einmal den Einsatz. Und beim Draft 2022 reicht es angesichts eines Compensatory Picks in Runde drei fast schon, erst am dritten Tag aufzuschlagen.

Die Rams um GM Les Snead pfeifen aktuell auf die großen Talente und deren Ausbildung sowie die mittelfristige Zukunft, sondern setzen alles auf das Hier und Jetzt - das Risiko des Scheiterns bei aller Qualität der Big Deals wie im Frühjahr Matthew Stafford oder nun Miller inklusive.

Finanziell klug war der Schachzug trotzdem, denn die Broncos zahlen neun Millionen Dollar der noch ausstehenden 9,7 Millionen Dollar für den Rest der Saison.

Nette Anekdote: Trainer Sean McVay sagte noch im vergangenen Monat, er rechne nicht mit "großen Deals, wie man sie vielleicht in der Vergangenheit bei uns gesehen hat". Und fügte damals hinzu: "Ich würde aber niemals nie sagen." Pokerface.

Und die Broncos?

Haben zwar das Gesicht der Franchise abgegeben, den Mann des letzten großen Erfolgs, den MVP von Super Bowl 50.

Umbruch mit großem Tamtam

Doch das ist gleichzeitig der Schritt in eine neue Zukunft, auch symbolisch. Denn sportlich, so viel ist bei einer 4-4-Bilanz der unkonstanten Broncos 2021 klar, braucht es wohl endlich mal einen klaren Schnitt. Vor allem auf der Quarterback-Position.

Broncos-GM George Paton leitet den Umbruch mit großem Tamtam ein, gibt eine langsam alternde und öfter auch verletzte Identifikationsfigur ab, die nach der Saison Free Agent geworden und dann wohl sowieso weg gewesen wäre. Dann aber ohne Gegenwert.

Für die Zukunft ist er unter anderem mit einem Erstrunden-, zwei Zweitrunden- und zwei Drittrundenpicks ausgestattet. Und dann wohl auch mit einem neuen Trainer. Denn wenn es einen Verlierer des Deals gibt, ist das Vic Fangio, der in seinem dritten Jahr in Denver bei einer 16-24-Bilanz steht. Trostlos. Und die Broncos haken nun auch offiziell das aktuelle Jahr ab.

Der Umbruch kommt. Dass er wohl ohne den erfolglosen Coach über die Bühne gehen wird, dürfte nach dem Trade niemanden mehr überraschen.

Andreas Reiners

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.