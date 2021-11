München/Charlotte - Ron Rivera, Head Coach des Washington Football Team, hätte wohl allen Grund dazu, enttäuscht oder missgünstig auf die Franchise der Carolina Panthers zu sein. Nach fast neun Jahren wurde er 2019 dort entlassen, seitdem läuft es nicht mehr bei den Panthers.

"Es gibt keinen Grund, nachtragend zu sein", sagte Rivera allerdings bei einer Medienrunde am Mittwoch. "Es war an der Zeit aus Sicht der Panthers, einen anderen Weg einzuschlagen."

Rivera zeigte nicht nur Verständnis, sondern lobte auch den Besitzer David Tepper: "Als es soweit war, hat mich David mit großem Respekt und großer Hochachtung behandelt. Er gab mir sogar später die Chance, allen auf Wiedersehen zu sagen. Das spricht für ihn."

Viele alte Bekannte in Charlotte

Während der Pressekonferenz fing Rivera sogar an, in Erinnerungen zu schwelgen: "Das einzige Gefühl, das ich habe ist, dass ich meine alten Kollegen und Freunde hier in Charlotte vermisse", offenbarte der Head Coach. "Aber darum wird sich meine Frau Stephanie kümmern. Sie wird alle in unserem Namen begrüßen, ich versuche derweil bei dieser Geschäftsreise ein Football-Spiel zu gewinnen", fährt Rivera fort.

Der größte alte Bekannte wird Quarterback Cam Newton sein. Der 32-Jährige unterschrieb vergangene Woche bei seinem alten Arbeitgeber und dürfte der Starter gegen Washington sein, das stellte Head Coach Matt Rhule zumindest in Aussicht.

Sein ehemaliger Coach Rivera freut sich über das Wiedersehen mit Newton: "Es ist wirklich eine coole Sache, dass er zurück nach Hause kommt und dass er zu Ende bringt, was er angefangen hat." Newton hat beim 34:10 über die Arizona Cardinals zwei Touchdowns beigesteuert.

"Er ist einfach eine tolle Persönlichkeit. Ein Mensch, den ich sowohl auf als auch abseits des Platz sehr respektiere", lobt der WFT-Coach seinen ehemaligen Nummer-1-Pick im Draft.

Nach Fitzpatrick-Verletzung: Rivera dachte über Cam nach

Wie Rivera zudem verriet, dachte er wohl nach der Verletzung von Ryan Fitzpatrick in Woche eins über die Verpflichtung von Newton nach. Dieser wurde nach der Preseason bei den New England Patriots vor die Tür gesetzt, weil er das Quarterback-Duell gegen Rookie Mac Jones verloren hatte. Er entschied sich aber bekanntlich dagegen.

"Wenn ich sicher gewusst hätte, dass wir alles so nachbilden können, wie wir es dort gemacht haben, dann hätte ich es wohl gemacht. Aber ich wusste, dass es eine Chance ist, in eine ganz andere Richtung zu gehen", erklärte der 59-Jährige.

Mittlerweile ist Taylor Heinicke der Starter in Washington. Auch er tritt am Sonntag gegen sein Ex-Team an, 2018 spielte er sechs Spiele für die Panthers (ein Touchdown, drei Interceptions). Die Rückkehr nach Carolina ist aber wohl emotionaler für Head Coach Rivera, der 2015 zusammen mit Cam und den Panthers sogar im Super Bowl stand.

Wer das Duell gewinnt ist noch völlig offen. Was wir aber mit Sicherheit wissen: Das Duell wird emotional, sowohl aus Sicht von Ron Rivera, als auch aus der von Cam Newton.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.