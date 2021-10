NFL

Jacobs nach Gruden-Abgang: "Niemand brüllt die Schiris an"

Der Abgang von Head Coach Jon Gruden hat bei den Las Vegas Raiders vieles durcheinander gewirbelt. Auch an die neue Atmosphäre an der Seitenlinie müssen sich die Spieler offenbar noch gewöhnen. Zumindest für Running Back Josh Jacobs fühlt sich die Situation komplett neu an.