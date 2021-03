München - Er entstand gewissermaßen aus der Not heraus. Als sich die NFL-Franchise aus Washington im Vorjahr dazu entschloss, ihren Beinamen "Redskins" abzulegen, musste schnell Ersatz her.

Ohne viel Tamtam wurden die Washington Redskins zum Washington Football Team. Eine Übergangslösung. Oder doch nicht?

Gegenüber "ESPN" erklärte Team-Präsident Jason Wright, dass der Name mittlerweile auch als dauerhafte Lösung infrage kommt. Die Fans in Washington haben sich demnach bereits mit der Veränderung angefreundet.

Entscheidung im Laufe der nächsten Saison

So wird das Team auch in der Saison 2021 definitiv den Namen Washington Football Team tragen, zur Saison 2022 soll dann entschieden werden, ob er dauerhaft bleibt oder doch durch einen neuen Beinamen abgelöst wird.

Laut Wright sei es demnach gut möglich, dass die Entscheidung bereits während der anstehenden NFL-Saison 2021 verkündet wird.

"Es hat sich gezeigt, dass das Washington Football Team etwas hat, das tief mit unserer Geschichte verbunden ist. Es fühlt sich so an, als würde der Name nicht alles über den Haufen werfen, was wir in der Vergangenheit waren, wohingegen etwas völlig Neues sich so anfühlen könnte", sagt Wright.

Über die letzten Wochen hat die Franchise seine Fans stets in den Entscheidungsprozess eingebunden. Etwa 15.000 Vorschläge und Ideen seien demnach aus über 60 Ländern eingesendet worden.

