München - Kaum ist das Skandal-Video von Jaguars-Coach Urban Meyer etwas in Vergessenheit geraten, tut sich der nächste Unruheherd in Jacksonville auf.

Nach der 19:37-Klatsche gegen die Tennessee Titans liegen die Nerven bei den Akteuren blank. Weil trotz der geringen Erwartungshaltung nur wenig Fortschritt zu erkennen ist, gerät auch die Rolle von Head Coach Urban Meyer immer mehr in den Fokus. Fünf Niederlagen in den ersten fünf Spielen sprechen dabei eine deutliche Sprache.

Die Kritik, dass er Quarterback-Juwel Trevor Lawrence nicht optimal einsetzt und nur selten in Szene setzen kann, wird durch die schlechte Bilanz immer lauter. Ein Disput zwischen Trainer und Spieler nach der Partie deutet in eine ähnliche Richtung.

Umstrittener Play-Call bei 4th Down

Beim Zwischenstand von 19:31 standen die Jacksonville Jaguars an der Ein-Yard-Linie der Titans und der Ball lag nur wenige Zentimeter vor der Endzone. Beim dritten Versuch zuvor streckte sich Lawrence vermeintlich zum Touchdown, doch die Schiedsrichter nahmen die Entscheidung auf dem Feld zurück. Da nur noch zehn Minuten zu spielen waren, spielten die Jaguars auch den vierten Versuch aus.

Zur Überraschung vieler verzichtete Urban Meyer jedoch auf einen Quarterback-Sneak, der in den meisten Fällen aus einer solch geringen Distanz auch erfolgreich ist. Stattdessen lief Back-Up-Running Back Carlos Hyde in die Verteidigungsmauer der Titans und wurde drei Yards hinter der Line of Scrimmage in den Boden gestampft.

Lawrence widerspricht Meyer

"Er fühlt sich noch nicht wohl damit", erklärte Urban Meyer nach dem Spiel, warum er keinen Quarterback-Sneak als Spielzug vorgab. "Es hört sich vielleicht doof an, aber wenn man es noch nie gemacht hat, müssen wir weiter dran arbeiten, dass wir irgendwann diesen Call machen können", so der 57-Jährige.

Gegenwind bekam Meyer hier nicht nur von den Jaguars-Fans in den sozialen Medien, sondern auch von seinem eigenen Spielmacher: "Das stimmt nicht, ich fühle mich sehr wohl damit. Ich hab offensichtlich noch keinen Quarterback-Sneak in einem NFL-Spiel gemacht, aber ich fühle mich gut damit. Diesen Call könnten wir in jeder Situation machen", sagte der Nummer-Eins-Pick weiter.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Wahrnehmung zwischen Spieler und Trainer in Jacksonville unter Urban Meyer variiert. Schon nach dessen Entschuldigung für das kontroverse Video erntete Meyer Kritik aus der Mannschaft. Es bleibt abzuwarten, wie groß die Verantwortlichen den Graben zwischen Mannschaft und Trainer wachsen lassen.

