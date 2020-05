München/Foxborough - Knapp 20 Jahre waren die New England Patriots eine der "Benchmarks" in der NFL, wenn es um Erfolg ging.

Von vielen gehasst, sammelte das Team um Coach Bill Belichick sechs Meisterringe ein. Spätestens in diesem Frühjahr jedoch markierte der Abgang von Quarterback Tom Brady eine Zäsur, die möglicherweise das Ende der Patriots-Ära besiegelte.

Schlechteste Bilanz seit 2000 wird prognostiziert

Auch die Wettanbieter sehen dies offenbar so. Wie der "Boston Herald" berichtet, sind die Pats nur in acht Duellen in der kommenden Saison favorisiert, während sie in sieben Spielen der Underdog sind und in einem Spiel ein Remis lauert.

Eine Bilanz von 8-7-1 gab es beim erfolgsverwöhnten Team von der Ostküste seit dem Jahr 2000 nicht mehr, das Jahr, bevor Brady zum Starting Quarterback wurde.

Pleiten gegen Top-Teams vorprogrammiert?

Niederlagen drohen den Patriots laut Wettanbieter, bei den Seahawks, bei den Chiefs, gegen die 49ers, bei den Bills, gegen die Ravens, bei den Texans und bei den Rams.

Favorisiert sind Julian Edelman und Co. in beiden Duellen mit den Dolphins und den Jets, zuhause gegen die Bills, Broncos, Raiders und Cardinals.

Gegen die Los Angeles Chargers ist die Wettquote ausgeglichen.

Natürlich gibt es im Verlauf einer Saison immer ungeahnte Entwicklungen, doch die Tendenz zeigt beim Erfolgsteam der letzten Jahre klar nach unten.

