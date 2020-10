München - Die jüngsten Corona-Fälle - etwa bei den Tennessee Titans oder New England Patriots - sorgen für Verunsicherung. Doch nicht etwa bei der NFL selbst. Laut einem Bericht der "Washington Post" möchte die Liga weder die Saison unterbrechen noch die Teams in Hotels schicken.

Vielmehr werde darüber nachgedacht, eine Woche 18 in der Regular Season einzubauen, um mögliche Nachholspiele austragen zu können. Dafür würden die Playoffs eine Woche später beginnen.

Keine Tests am Spieltag

Angesichts dieses Willens verwundert es, dass die Spieler nicht sonntags an Spieltagen, sondern nur samstags und montags getestet werden. Das berichtet zumindest "ProFootballTalk". Das könnte zum Problem werden, da sich zahlreiche Spieler am Montag behandeln lassen, eine mögliche Verbreitung des Virus' wäre also leicht möglich.

Das Problem dabei: Es dauert 24 Stunden, bis ein Corona-Test ausgewertet ist. Wenn die Spieler also am Montag getestet werden, wissen sie erst Dienstag, ob sie an COVID-19 erkrankt sind. So könnten sie am Montag selbst ohne eigenes Wissen Teamkollegen anstecken.

Als Beispiel führt "ProFootballTalk" Stephon Gilmore auf. Er war am Montag vor dem Spiel gegen die Kansas City Chiefs getestet worden und erhielt dann am Dienstag das positive Ergebnis.

