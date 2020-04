München - Die Coronakrise geht auch an der NFL nicht spurlos vorbei.

Nachdem bereits klar ist, dass der diesjährige Draft ohne Publikum und digital ausgetragen wird, verschiebt sich nun auch die Veröffentlichung des Spielplans.

NFL plant Regular Season mit 16 Spielen

Normalerweise gibt die Liga immer in der Woche vor dem Draft bekannt, wie die Partien der regulären Saison aussehen werden. Doch durch den Einfluss des Coronavirus wird die Liga den neuen Spielplan nun spätestens am 9. Mai veröffentlichen. Das gab die NFL am Dienstag bekannt.

Trotz der schwierigen Situation will die NFL eine komplette Regular Season mit 16 Spielen ansetzen.

Patriots haben schwersten Spielplan

Aber egal, wie die Partien dann letztendlich angesetzt werden, schon jetzt steht fest: Die New England Patriots werden den schwersten Spielplan aller Teams haben. Ihre Gegner konnten in der vergangenen Saison durchschnittlich 53,7 Prozent ihrer Partien gewinnen.

Die Baltimore Ravens werden hingegen den leichtesten Spielplan haben, ihre Kontrahenten haben in der Vorsaison lediglich 43,8 Prozent ihrer Spiele gewinnen können.

