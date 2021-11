München - Amon-Ra St. Brown musste mit den Detroit Lions die höchste Niederlage der Saison einstecken, sorgte aber dennoch für einen beachtlichen Raumgewinn. Jakob Johnson von den New England Patriots und Equanimeous St. Brown von den Green Bay Packers gewannen ihre Spiele und trugen ihren Teil als Passempfänger dazu bei.

ran gibt einen Überblick über die Arbeitsnachweise der Deutschen.

Jakob Johnson (New England Patriots)

Der deutsche Fullback befindet sich mit den Patriots auf der Erfolgsspur. Durch das 27:24 gegen die Los Angeles Chargers konnte New England erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge gewinnen. Johnson stand in 22 Snaps der Offensive auf dem Platz. Dies ergibt ein Anteil von 29 Prozent.

Er agierte nicht nur als Blocker, sondern auch als Passempfänger. Zwei Mal wurde er von Quarterback Mac Jones angeworfen. Einen dieser Bälle fing er für einen Raumgewinn von zwei Yards. Dies hätte fast zum Touchdown geführt. Er wurde allerdings an der gegnerischen 3-Yard-Linie gestoppt.

Zudem war Johnson erneut ein fester Bestandteil der Special Teams und stand hier bei 13 Snaps auf dem Spielfeld.

Equanimeous St. Brown (Green Bay Packers)

Der deutsch-amerikanische Wide Receiver erlebte beim 24:21 gegen die Arizona Cardinals sein bislang bestes Saisonspiel. Der 25-Jährige, der zwischenzeitlich in den Practice Squad der Packers abgeschoben wurde, ist von Aaron Rodgers drei Mal angeworfen wurden. Zwei dieser Bälle fing er und sorgte für einen Raumgewinn von 12 Yards.

St. Brown stand bei beachtlichen 67 Snaps seiner Offensive auf dem Spielplatz. Dies ergibt einen Anteil von 92 Prozent und ist sein höchster Wert in der laufenden Saison. Dafür wurde er allerdings nicht in den Special Teams eingesetzt.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Sie verlieren und verlieren und verlieren. Das 6:44 von Detroit gegen die Philadelphia Eagles war die höchste Saisonniederlage der Lions. Alle acht Spiele der laufenden Spielzeit wurden verloren. Dem deutsch-amerikanischen Wide Receiver kann man dies allerdings nicht anlasten.

Er fing drei der fünf Pässe, die Quarterback Jared Goff in seine Richtung warf, sorgte dabei für einen Raumgewinn von 46 Yards. Lediglich Tight End T.J. Hockenson war mit 89 Yards noch effektiver. St. Brown stand bei 45 Snaps der Offensive (73 Prozent) und neun Snaps der Special Teams auf dem Platz.

