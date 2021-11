München - Jakob Johnson zeigte am 9. Spieltag der NFL bei den New England Patriots einmal mehr seinen Wert als Vorblocker. Equanimeous St. Brown war unter Backup-Quarterback Jordan Love abgemeldet. Sein Bruder Amon-Ra St. Brown hatte mit den Detroit Lions spielfrei.

ran gibt einen Überblick über die Arbeitsnachweise der Deutschen.

Jakob Johnson (New England Patriots)

Jakob Johnson hatte den Ball beim 24:6 seiner New England Patriots gegen die Carolina Panthers zwar nicht in der Hand. Doch für seine Offense war der Fullback dennoch wertvoll: Bei einem Run von Running Back Rhamondre Stevenson gab Johnson den Eisbrecher und räumte als Vorblocker den Weg für seinen Teamkollegen frei. Das Play brachte die Patriots an die gegnerische Endzone und bereitete so den folgenden Touchdown zum zwischenzeitlichen 7:3 vor. Im oben verlinkten Highlight-Video ist die Szene in Minute 2:46 zu sehen.

Equanimeous St. Brown (Green Bay Packers)

Nachdem der deutsch-amerikanische Wide Receiver der Green Bay Packers am 8. Spieltag noch drei Mal von Quarterback Aaron Rodgers angeworfen wurde und zwei Catches verzeichnen konnte, war er als Passempfänger von Jordan Love bei der 7:13-Niederlage gegen die Kansas City Chiefs nicht gefragt. Keinen einzigen Pass warf der Vertreter des wegen Corona ausgefallenen Rodgers auf St. Brown.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Die Detroit Lions hatten am 9. Spieltag spielfrei. Für Wide Receiver Amon-Ra St. Brown geht es mit seinem Team am kommenden Sonntag um 19 Uhr als nächstes gegen die Pittsburgh Steelers.

