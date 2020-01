NFL

49ers: "Uncle Sherm" is back! Sherman will es nochmal allen zeigen

Trash-Talker, Cornerback, Superstar. Richard Sherman vereint all diese Attribute in seiner Person. Doch der ehemalige "Sherminator" ist zumindest ein bisschen altersweise geworden – und spielt mit den San Francisco 49ers am 2. Februar gegen die Kansas City Chiefs bereits den dritten Super Bowl in seiner neunjährigen Karriere.