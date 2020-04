München - Timing. Glück. Schicksal.

Alles Faktoren, die eine sportliche Karriere maßgeblich beeinflussen. Leider sind sie durch den Sportler selbst nur mäßig beeinflussbar.

Wie sagt man so schön: Man muss manchmal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Umgekehrt gilt das aber natürlich auch.

Heißt: Trotz der eigenen guten Voraussetzungen kann man durchaus zu einem miesen Zeitpunkt am falschen Ort sein. Dann passt es einfach nicht mehr. Dann steckt man in einer Sackgasse.

Nicht nur Gewinner

O.J. Howard muss einen Weg heraus finden. Denn der Blockbuster-Trade von Rob Gronkowski von den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers hat nicht nur Gewinner.

Howard ist ohne Frage der große Verlierer. Neben Julian Edelman vielleicht.

Doch Howard steckt nicht nur in der Sackgasse, sondern steht am Scheideweg, im Abseits. Er ist an einem Punkt seiner Karriere angelangt, wo der nächste Schritt entscheidend ist.

Als Wendepunkt. Oder als Rückschritt.

Ein Trade wird im Moment deshalb als sinnvollste Lösung gehandelt - die bei ihm auch nicht neu ist, denn der 19. Pick aus dem Draft 2017 hat den Durchbruch in seinen drei Saisons bei den Bucs noch nicht geschafft.

So stand er in der Saison 2019 bereits im Schaufenster, blieb aber in Florida. Vor einigen Wochen – noch vor der Verpflichtung von Tom Brady - standen die Bucs vor einem Trade von Howard für Offensive Tackle Trent Williams, doch auch der Deal platzte.

Er ist ein Tight End mit viel Potenzial, das er bislang noch nicht abrufen konnte. 2018 startete er mit 34 Receptions für 565 Yards und fünf Touchdowns in 10 Spielen, verletzte sich dann aber.

2019 fiel er mit 34 gefangenen Pässen für 459 Yards und einem Touchdown in 14 Spielen deutlich ab, obwohl er bei fast 70 Prozent der Offense-Snaps auf dem Platz stand.

"Er zeigt es am Sonntag nicht"

"Er ist ein talentierter Kerl, aber er zeigt das am Sonntag nicht", zeigte sich Head Coach Bruce Arians 2019 einigermaßen ratlos. In drei Jahren kommt Howard auf 94 gefangene Pässe für 1456 Yards und 12 Touchdowns.

Ein uneingelöstes Versprechen, nicht ausgeschöpftes Potenzial, dazu Gronk, plus die Tatsachen, dass der Vertrag von Tight-End-Kollege Cameron Brate im März bereits restrukturiert wurde und bei einem Trade des drei Jahre jüngeren Howard möglicherweise mehr herauszuholen ist, sind starke Argumente für eine Trennung.

Denn günstig ist er aufgrund seines Rookie-Vertrags auch - mit der Aussicht auf die übliche Option auf ein fünftes Jahr.

Klar ist aber: das Angebot muss stimmen. Denn wie JC Cornell von "The Draft Network" berichtet, kann es auch sein, dass die Bucs Howard behalten. Auch wenn der nicht glücklich mit der Situation ist, trotz der ganzen Euphoeie um Brady, Gronk und den Super Bowl im eigenen Stadilon.

Es sei denn, ein Angebot eines anderen Teams "haut die Bucs um", wie es heißt.

Dass Head Coach Bruce Arians Ende März noch sagte, dass Howards Augen wegen Tom Brady leuchten sollten, wirkt jetzt ein wenig wie Hohn. Arians betonte die Statistik, wie gerne Brady auf Tight Ends wirft, um dann drei Wochen später das erklärte Lieblingsziel des Superstars zu holen.

"Du hast einen Quarterback, der gerne auf Tight Ends wirft - verdiene es dir und lass dir die Bälle zuwerfen", sagte Arians, was Howard aber auch immer noch als Motivation verstehen kann – wenn er denn bleiben darf.

Zu den Patriots?

Mögliche Kandidaten für einen Trade sind die Indianapolis Colts, Washington Redskins oder Green Bay Packers. Und übrigens auch die Patriots, bei denen Matt LaCosse und Ryan Izzo im Kader stehen.

Möglicherweise ist es ja der richtige Zeitpunkt, und dann auch der richtige Ort.

Das passende Timing.

