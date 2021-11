Cleveland/München - Odell Beckham Jr. hatte es angekündigt. Am besten sollte kein Team, das kein Super-Bowl-Contender ist, einen Anspruch auf ihn melden und ihn so daran hindern, ein Free Agent zu werden.

Mittlerweile ist klar: Die NFL-Teams haben auf OBJ gehört. Oder sie hatten schlichtweg nicht das nötige Geld.

So oder so hat der Wide Receiver die Waiver-Liste durchlaufen und ist seit Dienstag zum ersten Mal in seiner Karriere ein Free Agent.

OBJ wohl für wenig Geld zu haben

Der 29-Jährige kann nun bei einem Team seiner Wahl unterschreiben, Interessenten sollte es genug geben. Zumal ein Vertrag nun völlig neu verhandelt werden kann und Beckham Jr. so auch für wenig Geld ein Team verstärken kann.

Zuletzt brachten sich vor allem die Green Bay Packers in Stellung - ein Ziel, dass auch der Receiver scheinbar bevorzugt. Auch die Seattle Seahawks, die New Orleans Saints oder die San Francisco 49ers bekundeten offen ihr Interesse.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.