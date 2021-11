München/Cleveland - "Es ist eine unbefriedigende und unglückliche Situation für alle Beteiligten." Das sagte Kevin Stefanski, Head Coach der Cleveland Browns, auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Cincinnati Bengals.

Zuvor hatte er Odell Beckham Jr. mitgeteilt, dass dieser nicht mehr Teil des Teams sein würde. Nur Tage später sollten die Browns ihn offiziell entlassen.

Noch am Montag der selben Woche sprach Coach Stefanski darüber, wie man Beckham besser in die Offense integrieren könne: "Ich muss versuchen, ihn in bessere Positionen zu bringen, um Plays zu machen."

In diesen wenigen Tagen muss also etwas Teaminternes passiert sein, sonst wäre es wohl kaum zu diesem radikalen Sinneswandel gekommen.

Statistiken in Cleveland waren nicht gut - aber auch nicht schlecht

Überhaupt war "OBJ" wohl nur bedingt zufrieden, dass beispielsweise seine Receiver-Kollegen Jarvis Landry und Donavan Peoples-Jones teilweise bessere Statistiken aufweisen - und hat das intern wohl auch so geäußert.

An seinen Statistiken wird es nicht gelegen haben, dass die Browns ihn vor die Tür gesetzt haben, wenn dann eher an seinem mutmaßlich schwierigen Charakter und seinen Verletzungen. 2020 absolvierte er wegen eines Kreuzbandrisses nur sieben Spiele, auch in dieser Saison verpasste der Receiver zwei Partien verletzt.

Aber 2019? In seiner ersten Browns-Saison zeigte Beckham, was man von ihm erwarten kann. 14 Yards pro Catch, der längste Catch für 89 Yards, 19 Plays über 20 Yards und insgesamt 1.035 Receiving Yards.

Zugegeben, nur vier Touchdowns, aber dennoch sind das Werte, von denen die meisten Receiver nur träumen können. Und das war mit Abstand Beckhams schlechteste volle Saison.

Der OBJ aus New York ist ein Superstar - und das zurecht

Im Jahr 2021 hat man schnell mal vergessen, was für ein unglaublich guter Receiver Odell Beckham Jr. in seiner Zeit bei den New York Giants war. Das zeigt alleine ein Blick auf die Zahlen: In jeder Saison, in der Beckham in New York mehr als die Hälfte der Spiele machte, durchbrach er die Schallmauer von 1.000 Yards.

Von 2014 bis 2019 gelang ihm das, mit Ausnahme von 2017, durchgehend. Und 2017 schaffte "OBJ" das nur nicht, weil er verletzungsbedingt lediglich vier Spiele machen konnte. Seine Leistungen in jener Saison auf 16 Spiele hochgerechnet: 100 Catches, 1.212 Yards und zwölf Touchdowns. Am Ende seiner Zeit bei den New York Giants stehen insgesamt 46 Touchdowns in 59 Spielen.

Zeigt man diese beinahe absurden Statistiken einem Football-Kenner, ohne den dazugehörigen Namen kenntlich zu machen, dann darf es keine zwei Meinungen geben: Das sind Werte eines absoluten Top-Receivers in der NFL.

Odell Beckham Jr.: Mehr als nur Zahlen

Doch neben den Zahlen steht "OBJ" auch mit seinem Spielstil für Explosivität, Beweglichkeit und natürlich für seinen spektakulären einhändigen Catch. Gab es das vorher in der NFL nur selten zu bestaunen, fangen jetzt sogar Quarterbacks an, den Ball mit einem Arm aus der Luft zu pflücken. Das zeigte Giants-Quarterback Daniel Jones in Woche sieben gegen die Carolina Panthers.

Dabei reicht es alleine, beim wohl berühmtesten Catch von Beckham die beiden Kommentatoren von "NBC", Al Michaels und den ehemaligen Receiver Cris Collinsworth, zu zitieren, um das erstaunliche Talent von Beckham zu dokumentieren: "Hat er den gefangen? Wie um alles in der Welt? Er ist unglaublich, wie fängt man diesen Ball?! Das könnte der beste Catch sein, den ich je gesehen habe! Das ist absolut unmöglich."

2014: HBD to @obj who turns 29. Well, this will be a birthday he will never forget so we will remember the play that put him on the map w/ #NYGiants. His 1 handed TD catch while being fouled on SNF v Dallas which Collinsworth noted was the best catch he'd ever seen #TogetherBlue pic.twitter.com/NoNWzOo0Q2 — BigBlueVCR (@BigBlueVCR) November 6, 2021

"OBJ" ließ zwei der erfahrensten Kommentatoren im Geschäft staunend und um Worte ringend zurück.

Neben jenen Zirkus-Catches, von denen er noch ein paar mehr im Laufe der Jahre zeigte, war sein "Quick Slant" gefürchtet in der Liga. Also eine Passroute, bei der er nach zwei Schritten nach innen zieht und den Ball über die Mitte fängt. Beckham tat das mit so unglaublicher Geschwindigkeit, dass er quasi nicht aufzuhalten war und oft genug auch zum Touchdown durchging, obwohl das Play nur für rund ein Dutzend Yards designed ist.

Verletzungspech hat Beckham schon einmal überwunden

Klar, mit dem Alter nehmen Geschwindigkeit und Beweglichkeit ab. Dennoch hat sich "OBJ" schon einmal von einer schweren Verletzung zurück gekämpft. 2017 brach er sich den Knöchel und erzählte später sogar, dass er während der Reha an sein Karriereende dachte.

Er kam jedoch zurück und spielte, als wäre er nie weg gewesen. Trotz eines Eli Manning, der bereits im Winter seiner Karriere war und längst nicht mehr die Genauigkeit aus früheren Tagen hatte, erzielte Beckham 1.171 Total Yards und acht Touchdowns in nur zwölf Spielen.

Wir reden hier auch nicht über einen alten Mann. Anfang November wurde die berühmteste Nummer 13 der NFL gerade mal 29 Jahre alt.

Probleme neben dem Feld?

Immer wieder gab es Berichte darüber, dass Beckham nicht die einfachste Persönlichkeit sein soll. 2016 beispielsweise gingen die Giants mit einer Bilanz von 11-5 in die Playoffs, wo die Green Bay Packers warteten. Kurz vor dem Spiel postete Beckham auf seinem Twitter-Account ein Foto auf einem Boot in Miami. Er und einige seiner Kollegen ließen es sich dort gut gehen.

Nicht nur kam dieses Foto nicht gut bei Fans und Franchise an, auch die 13:38-Pleite im Lambeau Field wenige Tage später half dem Image des Superstars nicht gerade. Beckham fing in diesem Spiel nur vier seiner elf Targets.

Auch gab es Berichte, "OBJ" hätte seinen Quarterback Manning intern kritisiert. Dazu sollen sich Forderungen gesellt haben, dass die Giants generell mehr tiefe Bälle spielen könnten. Ähnliches, so erzählt man sich im Raum Cleveland, musste sich auch Baker Mayfield bei den Browns bieten lassen.

Für den letzten Eintrag in die Akte von Beckham sorgte sein Vater, der ein elfminütiges Video darüber teilte, wie oft Mayfield seinen Sohn übersah, obwohl er offen zu sein schien. Auch dies dürfte wohl das Fass von Browns-Coach Stefanski zum Überlaufen gebracht und zur Entlassung geführt haben. Mögliche interne Querelen nicht einberechnet.

Ist Beckhams Reise in der NFL schon vorbei?

Trotz all dieser Probleme wird Odell Beckham Jr. eher früher als später ein neues Team finden. In einer Liga, in der Antonio Brown und Josh Gordon noch immer gefragt sind, werden weder seine persönlichen Macken noch seine Verletzungshistorie eine Rolle spielen, dafür ist sein Talent, wie bei den anderen beiden Genannten, viel zu groß.

Wo der Receiver am Ende landet, werden sich sowohl er als auch sein künftiger Arbeitgeber gut überlegen müssen.

Wenn ihn allerdings wieder ein Team nur ansatzweise zu alter Verfassung bringt, dann hat jene Franchise für sehr wahrscheinlich kleines Geld einen absoluten Top-Receiver geholt.

Denn genau das war Odell Beckham Jr. und kann er auch immer noch sein - das richtige Team und Fitness vorausgesetzt.

Kai Esser

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.