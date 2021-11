München – Der Kreuzbandriss von Robert Woods ist für die Los Angeles Rams bitter, denn der Wide Receiver fällt für den Rest der Saison aus.

Glück im Unglück ist dabei die Verpflichtung von Odell Beckham Jr., dessen Einsatz im Monday Night Game bei den San Francisco 49ers nun immer wahrscheinlicher wird.

Sean McVay: "Es gibt eine Chance"

Auch wenn OBJ am Samstag das erste Mal mit den Rams zusammen trainiert hat. "Es gibt eine Chance", sagte Head Coach Sean McVay. "Wir werden sehen. Man kann sehen, dass er in Form ist. Ich mag diesen Blick bei ihm, und wir werden sehen, wie er sich fühlt, und wir werden sehen, wie es aussieht, wie wir ihn einsetzen können, sollte er am Montag mitmachen können."

Beckham Jr., der bei den Rams nach der Trennung von den Cleveland Browns eine neue Chance ergreifen will, betonte, er versuche erst einmal, das Playbook so schnell wie möglich zu lernen. "Wenn es etwas gibt, das der Coach von mir verlangt, bin ich immer bereit, alles zu tun, was nötig ist."

Für ihn ist dieser Schritt neu. Er muss nun das, was ein Team in der Saisonvorbereitung über Wochen macht, für sich so schnell wie möglich umsetzen und verinnerlichen.

"Ich bin noch nie mitten in der Saison zu einem anderen Team gegangen", sagte er. "Die Jungs haben das Trainingslager hinter sich. Sie haben sich zusammengerauft, sind als Team zusammengewachsen. Es ist definitiv ein anderes Gefühl, aber wir sind alle Profis, und ich muss in dieser Situation Wege finden, mich zu akklimatisieren und die Spielzüge und alles so schnell wie möglich zu lernen."

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.