München - Odell Beckham Jr. liefert. Endlich mal wieder. Und wie: Der NFL-Superstar hat den Mund kurz vor dem Saisonstart der NFL ganz schön voll genommen.

Voll mit gut 1,8 Millionen Dollar.

Denn OBJ hat seine Backenzähne mit 13-karätigen Diamanten verzieren lassen. Glitzer, Glitzer, Bling, Bling: ein typischer Beckham. So etwas gehört bei exaltierten und extrovierten Spielern wie Beckham zum Repertoire. Zum Geschäft.

Kaum Glamour-Faktor auf dem Platz

Leider konnten seine Aktivitäten in der NFL zuletzt mit seinem Glamour-Faktor abseits des Platzes nicht mithalten, auf dem Rasen war er vor allem glanzlos, wirklich brillieren konnte der Wide Receiver seit seinem Wechsel zu den Cleveland Browns zur Saison 2019 in Ohio nämlich noch nicht.

In fünf Jahren bei den Giants, bei denen er zum Superstar der Liga reifte, kam er im Durchschnitt auf 92,8 Yards pro Spiel, in 59 Spielen fing er Bälle für 5.476 Yards und 44 Touchdowns.

In Cleveland warten die Verantwortlichen und die Fans vergeblich auf den nächsten Schritt, auf den Führungsspieler Beckham, der die Browns auf ein neues Level heben sollte. 58,9 Yards pro Spiel, 1.354 insgesamt und sieben Touchdowns in 23 Partien sind lediglich graues Mittelmaß.

Der einstige Topstar der Liga ist ein Mitläufer geworden. Von wegen Glanz - der Lack ist ab.

Oder?

Sowohl Experten und Beobachter als auch die Browns schreiben Beckham noch nicht ab. Für "Pro Football Focus" gehört er zu den größten Comeback-Kandidaten der Liga 2021. "Beckham ist nicht nur auf dem besten Weg, wieder gesund zu werden, er wird auch mit einem völlig anderen Baker Mayfield spielen, der in der zweiten Hälfte der letzten Saison zu den besten Passgebern in der NFL gehörte", so die Einschätzung von Jake Trotter.

Wird die Chemie besser?

Ein bisheriges Problem: OBJ und Mayfield hatten auf dem Platz mit ihrer Chemie zu kämpfen, das Zusammenspiel funktionierte nicht oder nicht gut genug. Daran arbeiten beide.

"Wenn es um die Chemie geht, ist jeder Snap für uns wichtig, aber auch die Themen außerhalb des Gebäudes, nicht nur über Football", sagte Mayfield Ende Juli bei Cleveland.com. "Das macht einen großen Teil der Chemie und des Vertrauens aus, und wir haben große Fortschritte gemacht. Und ich weiß, dass es ihm genauso geht."

Auch die Trainer sehen Verbesserungen. "All die Arbeit, die sie in der Offseason gemacht haben, die Zeit, die sie miteinander verbracht haben, die Bindung, die sie aufgebaut haben - sie sind im Moment in einer wirklich guten Position", sagte Offensive Coordinator Alex Van Pelt. "Und hoffentlich wird sich das dieses Jahr auf dem Spielfeld zeigen." Die Chemie zwischen Quarterback und Receiver ist essenziell für den Erfolg auf dem Platz.

Hinzu kam aber, dass Mayfield und die Browns 2020 sportlich ihren Rhythmus fanden, nachdem sich Beckham am siebten Spieltag einen Kreuzbandriss zuzog. Die Browns schafften ohne OBJ erstmals seit 2002 wieder den Einzug in die Playoffs. Funktionieren die Browns ohne Beckham also besser?

Gegenfrage vor 2021: Vielleicht funktionieren sie mit Beckham ja sogar noch besser?

Entscheidender Schub für eine gute Kombi?

Denn zur Wahrheit gehört es auch, dass Beckham 2019 trotz einer Verletzung spielte, die Browns 2020 mit Head Coach Kevin Stefanski und Van Pelt neue Trainer bekamen und die Browns anfangs sehr auf das Laufspiel setzten. 43 Mal wurde er in sieben Spielen gesucht - für seine Verhältnis sehr selten.

All das sind durchaus Gründe für die schwierige Zeit, die sich allerdings auch schon über zwei Saisons zieht. "Ein gesunder Beckham und ein ausgeglichener und selbstbewusster Mayfield könnten die Kombination sein, das dem Duo den entscheidenden Schub gibt", meint Trotter.

Auch für Van Pelt gibt es keine zwei Meinungen: "Wenn man einen Spitzensportler und einen großartigen Spieler wie Odell zurückbringen kann, wird man nur noch besser", sagte er. Was die Verantwortlichen besonders beeindruckt, ist die Einstellung, die OBJ an den Tag legt, er kehrte nach der Verletzung früher zurück als angenommen. Ohne Frage eine Ansage. Van Pelt lobte "seine Arbeitsmoral, seine Fähigkeit, alles zu tun, was man von ihm verlangt, und er will großartig sein, und er arbeitet daran."

OBJ hat sich sowieso offenbar vorgenommen, endlich Taten sprechen zu lassen - mit den Medien hat er im Camp nicht geredet.

Kein Risiko in der Preseason

Mayfield wird im Preseason-Finale am Sonntag bei den Atlanta Falcons (das Preseason-Finale bei den Atlanta Falcons am Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de) spielen, das hat Stefanski angekündigt. Ein gutes Zeichen ist es, dass Beckham jüngst erstmals bei Team Drills mitgemacht hat. Unwahrscheinlich ist es trotzdem, dass die Browns vor dem Saisonstart am 12. September bei den Kansas City Chiefs mit Beckham ein Risiko eingehen.

Er soll in der Regular Season liefern. Dann endlich auch wieder auf dem Platz.

Andreas Reiners

