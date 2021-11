Cleveland/München - Gehen Odell Beckham Jr. und die Cleveland Browns schon bald getrennte Wege?

Wie Head Coach Kevin Stefanski auf einer Pressekonferenz bestätigte, nahm der Wide Receiver am Mittwoch nicht am Training der Franchise teil. Zusammen mit seinem Agent wolle man laut Stefanski nun über die Zukunft diskutieren.

Dabei ist klar: Beckham ist nicht verletzt, offiziell fehlt er aufgrund "persönlicher Angelegenheiten".

Einsatz in Week 9 unklar

Erst zu Wochenbeginn hatte Beckhams Vater für Aufsehen gesorgt, als er via Instagram ein elfminütiges Video teilte, in dem er Browns-Quarterback Baker Mayfield die Schuld an den schlechten Zahlen seines Sohnes gab.

Ob der Star-Receiver beim Spiel gegen die Cincinnati Bengals am Sonntag zum Einsatz kommt, ist noch unklar.

In den bisherigen sechs Saisoneinsätzen bekam der "OBJ", der am Freitag seinen 29. Geburtstag feiert, lediglich 232 Yards zustande. Auf seinen ersten Touchdown wartet er noch.

