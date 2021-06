München/Chicago - Der als Free Agent verfügbare Offensive Tackle Morgan Moses könnte schon bald ein neues Team gefunden haben.

Nach Informationen von "NFL Network" und "ESPN" wird der langjährige Right Tackle des Washington Football Teams am Mittwoch bei den Chicago Bears erwartet.

Moses: Zukünftig als Left Tackle?

Bislang lief der 30-Jährige zwar ausschließlich als Right Tackle auf, in den Medien wird im Falle eines Wechsels in die "Windy City" allerdings über einen Positionswechsel auf die linke Seite spekuliert, da der vorherige Left Tackle Charles Leno Jr. von der Franchise entlassen wurde und Zweitrundenpick Teven Jenkins möglicherweise noch nicht bereit für die Rolle sein könnte.

Moses gilt als ein zuverlässiger Quarterback-Beschützer, verpasste seit der Saison 2015 keine einzige Partie und stand in 98 Spielen für das Football Team und dessen Vorgänger Redskins auf dem Rasen.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.