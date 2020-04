München - Las Vegas bekommt also doch noch seinen Draft, wenn auch erst in zwei Jahren. Die ursprüngliche Veranstaltung musste aufgrund der COVID-19 Pandemie abgesagt werden und findet in diesen Tagen virtuell statt.

Commissioner Roger Goodell kündigte am Donnerstagabend während der ersten Runde des Drafts 2020 an, dass die NFL für den 87. Draft im Jahr 2022 erneut nach Las Vegas kommen wird.

Goodell: "Werden noch größere und bessere Veranstaltung abhalten"

"Ich freue mich, bekannt geben zu dürfen, dass Las Vegas im Jahr 2022 Gastgeber des NFL Drafts sein wird, wo wir uns darauf freuen, eine noch größere und bessere Veranstaltung abzuhalten, als wir uns das hätten dieses Jahr jemals vorstellen können", so Goodell.

"Herzlichen Glückwunsch an Las Vegas, die Las Vegas Convention and Visitors Authority, die Raiders Organization und Raider Nation.

Steve Hill, Chief Executive Officer und Präsident der Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) äußerte sich ebenfalls: "Wir sind begeistert, dass die NFL uns die Möglichkeit gegeben hat, den Draft 2022 in Las Vegas auszurichten. Obwohl wir enttäuscht sind, konnten wir dieses aufregende Ereignis in diesem Jahr nicht zum Leben erwecken. Wir planen, den 87. jährlichen NFL Draft zu einem "ONLY VEGAS"-Erlebnis zu machen, das alle Football-Fans niemals vergessen werden."

Bisherige Draft-Pläne bleiben für 2022 bestehen

Die für den diesjährigen Draft angekündigten Standortpläne bleiben laut der NFL bis 2022 bestehen. Zusätzliche Pläne für 2022 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Neben der NFL Draft Main Stage wird es für die Fans die "NFL Draft Experience" geben - ein kostenloses, dreitägiges Footballfest mit interaktiven Spielen, Autogrammstunden mit NFL-Spielern und Marketingaktionen.

Die bestehenden Pläne für den Roten Teppich bleiben für 2022 ebenfalls dieselben, wonach die Prospects per Boot auf den berühmten Fountains of Bellagio zur und von der Bühne gebracht werden.

Der NFL Draft 2021 wird weiterhin in Cleveland stattfinden. 2023 geht es dann nach Kansas City.

