München - Die New England Patriots treffen im brisanten Sunday-Night-Game auf die Tampa Bay Buccaneers und Ex-Quarterback Tom Brady (im Liveticker auf ran.de). Schwer zu sagen, welches Team motivierter ist. Die Patriots, die ihren GOAT verloren haben oder Brady, der Belichick und Co. nochmal eine reinwürgen will.

Die Favoritenrolle, das steht fest, ist ganz klar bei den Bucs zu sehen. Der amtierende Champion ist trotz der ersten Saisonniederlage gegen die Los Angeles Rams weitaus breiter aufgestellt. Dazu kommt, dass die Pats aufgrund einer Hüft-Verletzung auf Running Back James White verzichten müssen.

Für die Offense um Rookie-Quarterback Mac Jones könnte es gegen die gefürchtete Bucs-Defense ohne verlässliches Run-Game also nochmal schwerer werden.

New England Patriots: Mac Jones bedauert White-Ausfall

"Er weiß, was alle elf Spieler auf dem Feld tun", so Mac Jones über den Ausfall des 29-Jährigen. "Er ist erfahren, er hat sich das Vertrauen verdient. Es wird sehr schade sein, ihn nicht dabei zu haben, aber er ist ein großartiger Spieler und wir wollen für ihn performen und sein, wie er: schlau, hart und verlässlich."

An Whites Stelle wird die Last von Damien Harris, Brandon Bolden, Rhamondre Stevenson und J.J. Taylor getragen werden müssen. Alle vier Backs haben in dieser Saison allerdings keine Bäume ausgerissen, das meiste Vertrauen hat mit 46 Prozent Offensive-Snaps in Woche 3 noch Bolden bekommen.

Gegen die Bucs dürfte das Arbeitsvolumen etwas verteilter auf den Backups liegen, vielleicht kann sich einer von ihnen in den Vordergrund spielen - auch wenn es schwer werden dürfte, so in den passenden Rhythmus zu kommen.

New England Patriots: Hoffnung der O-Line könnte wieder spielen

So schwierig die Voraussetzungen also vor dem Duell gegen die NFL-Meister sind, es gibt Gründe zur Hoffnung.

Tackle Trent Brown könnte zurück in die Mannschaft kommen, der wohl wichtigste O-Liner hatte sich in Woche 1 gegen die Miami Dolphins verletzt. Zwar kann er noch nicht voll mit der Mannschaft trainieren, hat aber schon einen Einsatz in Woche 3 nur knapp verpasst.

Mac Jones hat gezeigt, dass er dazu in der Lage ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn sich der Druck in Grenzen hält. Trent Brown könnte dabei eine große Hilfe sein, denn obwohl die Bucs-Defense so gefährlich erscheint, bleibt sie in der laufenden Saison hinter den Erwartungen zurück.

Tampa Bay Buccaneers: Pass-Rush enttäuscht bislang

Kein anderes NFL-Team hat bislang weniger Sacks gesammelt (3) und auch im zugelassenen Passer-Rating sind Suh, Pierre-Paul und Co. nur im breiten Mittelfeld der Liga. Vielleicht bekommt Mac Jones die Zeit, die er benötigt, um seine Offense über das Feld zu treiben.

Den nötigen Respekt seines Gegners hat er sich immerhin verdient. "Ich war ein großer Fan von ihm im Draft", erklärte Bucs-Coach Bruce Arians vor der Partie. "Er ist ein cleverer Pocket-Spieler, der den Ball schnell und genau verteilt. Er hat schon große Spiele mit Alabama bestritten und sein Team zu einer Meisterschaft geführt", führte er aus.

Das mögen zwar Standart-Sätze von NFL-Coaches vor einem Spiel sein, Belichick ist da übrigens Meister drin, aber der Respekt von Arians kommt nicht von ungefähr. Schließlich weist die Secondary der Bucs einige Fragezeichen auf, die ein Quarterback wie Jones an guten Tagen ausnutzt.

Cornerback Sean Murphy-Bunting hat Probleme am Ellenbogen und wurde auf die IR-Liste gesetzt, Backup Jamel Dean ist am Knie verletzt. Zwar hat General Manager Jason Licht mit Richard Sherman für berühmten Ersatz gesorgt, aber ob Sherman gegen die Patriots schon einsatzbereit ist, darf angezweifelt werden.

Buccaneers at Patriots: Tom Brady macht Ansage

Patriots-Fans dürfen also Hoffnung auf ein knappes Spiel haben. Jetzt muss nur noch die Defense ihren Job gegen Quarterback Tom Brady machen. Der hat seinem alten Umfeld schon eine klare Ansage gemacht.

"Ich habe dort viele tolle Freunde, aber die wissen, dass ich denen in den Hintern treten will", betonte der GOAT auf der Pressekonferenz.

Verbesserte O-Line, enttäuschender Pass-Rush und zerstückelte Secondary der Bucs und eine große Klappe von Tom Brady.

Vielleicht sieht für die Patriots gegen den Champion doch nicht alles so schlecht aus.

