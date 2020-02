München - Odell Beckham weiß, wie sich das angehört hätte. Wie man es interpretiert hätte. Eine Verletzung? Schmerzen, die ihn auch noch behindern? Ja klar, faule Ausreden für schlechte Leistungen sind das.

So denkt zumindest ein NFL-Superstar, der nicht immer die besten Erfahrungen mit den Medien gemacht und sich oft falsch verstanden gefühlt hat, wie man angeblich von ihm denkt.

Stattdessen spielte er eine Saison mit Leistenbruch durch, er wurde zuletzt erfolgreich an der Rumpfmuskulatur operiert und dürfte nach einer zweimonatigen Pause den Cleveland Browns wieder zur Verfügung stehen.

"Konnte nicht sagen, dass ich verletzt war"

"Ich konnte nicht wirklich sagen, dass ich verletzt war. Ich wollte nicht, dass es so aussieht, als hätte ich eine Ausrede, aber ich konnte wirklich nicht tun, was ich wollte, konnte mich nicht so bewegen", sagte er "Complex Sports". Und ergänzte: "Deshalb bin ich jetzt motivierter als je zuvor." Er verriet zudem, dass er Fortschritte bei der Reha macht.

OBJ kam 2019 bei 74 Catches immerhin noch auf 1035 Yards und vier Touchdowns. Doch in der Offense als Ganzes mit einem ebenfalls enttäuschenden Quarterback Baker Mayfield lief es nicht rund in einer insgesamt schwachen Saison, die die Browns 6:10 beendeten und anschließend Trainer Freddie Kitchens vor die Tür setzten.

Beckham hat letztendlich zwar kein einziges Spiel verpasst, die Blessur war aber wohl ein triftiger Grund dafür, dass er nie die Leistung zeigte, die man nach seiner Verpflichtung in der Offseason 2019 von ihm erwartet hatte.

Auch der neue Trainer Kevin Stefanski sorgt bei Beckham für Optimismus. Beide konnten sich zuletzt erstmals treffen und kennenlernen. Und klar: Die Vergangenheit Stefanskis als Offensive Coordinator bei den Minnesota Vikings mit Stefon Diggs und Adam Thielen sorgt für Vorfreude, auch das Gespräch, die Pläne, die er mit Receiver-Kollege Jarvis Landry und OBJ hat. "Ich habe ein gutes Gefühl", sagte Beckham.

Wieder ein Neuanfang

Es ist mal wieder ein Neuanfang für die Browns, die auch Manager John Dorsey entließen und durch Andrew Berry ersetzten. Die Hoffnung auf eine neue Ära, eine erfolgreichere. Den Ruf als erfolglosestes Team der Liga sind sie los, den des Chaosklubs noch nicht. Dagegen helfen vor allem Siege.

"Ich bin immer optimistisch und schaue auf die positivere Seite der Dinge", sagte Beckham. "Und ich hoffe, dass es eine enorme Saison für uns wird. Wir waren letztes Jahr so nah dran, aber doch so weit weg. Es ist ein Spiel um Zentimeter. Es sind also nur kleine Dinge, die wir korrigieren müssen. Ich freue mich über die Gelegenheit und freue mich darauf, daran zu arbeiten."

Am besten dann ganz ohne Verletzung.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.