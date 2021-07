München/Las Vegas - Bei einem Aufenthalt in der Glücksspielmetropole Las Vegas soll Pittsburgh Steelers-Quarterback Dwayne Haskins Opfer von häuslicher Gewalt geworden sein.

Haskins erinnert sich nicht an den Vorfall

Wie "NBC" berichtet, schlug seine Frau Kalabrya Gondrezick-Haskins dem Spielmacher der Steelers so hart ins Gesicht, dass er Verletzungen an der Lippe davon trug und sogar einen Zahn verlor.

Haskins selbst behauptet allerdings, keine Erinnerung daran zu haben, dass ihn seine Frau ins Gesicht schlug. In seiner Insta-Story zitierte er aus dem Song "9" des US-Rappers Drake. "If they don't have a story these days, they'll make one", stand dort zu lesen ("Wenn sie in diesen Tagen keine Geschichte haben, erfinden sie eine.")

Verlorener Zahn als Beweismittel

Allerdings wurde ein ausgeschlagener Zahn von der Polizei im Cosmopolitan-Hotel in Las Vegas am 3. Juli sichergestellt. Kalabrya Gondrezick-Haskins muss sich nun wegen häuslicher Gewalt und Körperverletzung vor Gericht verantworten. Sie selbst soll der Polizei gesagt haben, dass ein Streit zwischen den beiden eskaliert sei und sie Haskins daraufhin geschlagen habe.

Die beiden sind übrigens erst seit März verheiratet.

