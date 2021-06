München - Die Deadline rückt immer näher.

In der vergangenen Saison konnten sich die NFL-Profis entscheiden, ob sie trotz der Corona-Pandemie spielen wollen oder nicht. Via Opt-Out-Option war es den Sportlern gestattet, bei Bedenken hinsichtlich Covid-19 auf die Teilnahme an der Spielzeit zu verzichten – bezahlt wurden sie trotzdem. So bekam jeder Spieler, auch ohne große Risikofaktoren, 150.000 US-Dollar.

In der kommenden Saison ist dies anders. Es gibt zwar erneut die Möglichkeit, nicht an der Saison teilzunehmen - Geld gibt es aber nur für die Spieler, die einem enorm hohen Risiko ausgesetzt sind. Darauf hat sich die Liga mit der NFL Players Association geeinigt.

In einem Memo, das der "Associated Press" vorliegt, wird deutlich, dass die Spieler ihre Entscheidung über die Teilnahme an der kommenden Saison bis spätestens 2. Juli getroffen haben müssen.

Opt-out nur unter bestimmten Bedingungen

Zu den Spielern mit einem hohen Risiko zählen dabei lediglich die Profis, die in der letzten Saison nicht gespielt haben und deren Vertrag bereits vor dem 1. Oktober 2020 geschlossen wurde. Auch Spieler mit einer diagnostizierten Hochrisiko-Krankheit werden anerkannt und bekommen in der kommenden Spielzeit die vorgesehenen 350.000 US-Dollar, sollten sie auf ihre Teilnahme verzichten.

Rookies können indes nur auf die Saison verzichten, sollte bei ihnen eine Hochrisiko-Krankheit diagnostiziert worden sein, nachdem sie ihren ersten NFL-Vertrag unterschrieben haben.

Im vergangenen Jahr haben insgesamt 67 Spieler die Opt-out-Option genutzt, damals war noch kein Impfstoff verfügbar.

Des weiteren haben Liga und Spielergewerkschaft beschlossen, dass vollständig geimpfte Spieler, die einen Roster-Bonus pro Spiel bekommen, diesen auch dann erhalten, sollten sie ein Spiel aufgrund einer Covid-Diagnose verpassen.

