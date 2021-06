München - Der Vertrag von Davante Adams bei den Green Bay Packers läuft nach der kommenden NFL-Saison aus. Da Star-Quarterback Aaron Rodgers das Team verlassen möchte, wurde immer wieder darüber spekuliert, ob der Star-Receiver seinem guten Kumpel direkt folgt. Adams hatte Rodgers in den vergangenen Wochen öffentlich unterstützt.

Adams stellt nun aber klar, dass er gerne in Green Bay bleiben will: "Das ist der Plan. Ich gehe nirgendwo hin", sagte Adams "Bleacher Report". Zudem erklärte der 28-Jährige, dass er sich auch unabhängig von Rodgers' Zukunft einen Verbleib bei den Packers vorstellen kann: "Das ist ein Teilaspekt. Aber es muss vieles passen, vor allem müssen die vertraglichen Rahmenbedingungen stimmen. Ich werde auf jeden Fall im Training Camp sein. Wir werden die Saison spielen und dann weitersehen."

Packers: Adams winkt neuer Mega-Vertrag

Im Klartext: Adams erwartet, dass das Team ihm ein lukratives Vertragsangebot macht. Sein aktueller Kontrakt brachte ihm in den letzten vier Jahren durchschnittlich 14,5 Millionen Dollar Jahresgehalt ein. Zum Vergleich: DeAndre Hopkins von den Arizona Cardinals streicht als Topverdiener unter den Wide Receivern durchschnittlich 27,5 Millionen Dollar pro Jahr ein.

Adams gilt seit Jahren als einer der besten Receiver der Liga. Der Zweitrundenpick des Drafts 2014 fing in der vergangenen Saison in 14 Spielen 115 Pässe für 1374 Yards und 18 Touchdowns. Er wurde in das First Team All-Pro berufen und in den Pro Bowl gewählt.

