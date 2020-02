München/Charlotte - Wie geht es für Quarterback Cam Newton bei den Carolina Panthers weiter? Wenn es nach ihm geht, wird er für die kommenden NFL-Saison 2020 "auf jeden Fall" zu den Panthers zurückkehren.

Das sagte Newton am Rande des Super Bowls in Miami vor gut einer Woche. Der Besitzer der Franchise, David Tepper, klingt dagegen nicht ganz so euphorisch.

Auf die Frage, wie es um Newtons Zukunft bei den Panthers stehe, meinte Tepper laut "ESPN" etwas kryptisch: "Ich bin kein Arzt. Ich habe es jetzt schon eine Millionen Mal gesagt, ist er wirklich gesund? Er ist auch kein Arzt. Es können noch so viele Dinge passieren. Ist er wirklich gesund? Dann können wir reden."

Im März soll eine Entscheidung in Sachen Newton fallen

Zum Hintergrund: Der Quarterback hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, verpasste deswegen einige Saisonspiele. Im Dezember 2019 unterzog er sich einer Operation an seinem linken Fuß. Wie "ESPN" erfahren haben will, wollen sich die Panthers Newton und seinen Gesundheitszustand im März genau anschauen und dann entscheiden, wie es mit ihm weitergeht.

"Ich sage es gerne nochmal, bei Cam ist die Frage, wie gesund er wirklich ist", so Tepper. "Für uns ist es die alles entscheidende Frage zu sehen, wie fit ist er beziehungsweise, wann wird er wieder bei einhundert Prozent sein - oder eben auch nicht. Davon hängt letztlich alles ab."

"Will es allen nochmal beweisen"

Es bleibt also spannend in Charlotte. Auch auch Trade scheint nicht komplett ausgeschlossen. Doch Newton will offenbar um seine Chance bei den Panthers kämpfen: "Ich bin mittlerweile in einer Position, in der ich selbst unserem neuen Head Coach Matt Rhule gesagt habe, dass er keinen anderen finden wird, der sich dieser Franchise mehr hingibt und der hungriger auf Erfolg ist als ich. Und das will ich nicht nur ihm und den Fans beweisen, sondern vor allem mir selbst. Dass ich nach wie vor die Fähigkeiten habe, American Football auf einem sehr hohen Level zu spielen."

Ob er in Carolina die Chance dazu bekommt, werden die kommenden Wochen zeigen.

