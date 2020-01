München - Kliff Kingsbury gebührt der Dank. Der Head Coach der Arizona Cardinals hat Patrick Mahomes die Spielerei beigebracht. Ihn ermuntert, auch mal verrückt zu sein. Etwas zu wagen.

No-Look-Pässe zum Beispiel.

Heute streut der Quarterback der Kansas City Chiefs die sehenswert-spektakulären Würfe, bei denen er in die eine Richtung schaut, um in die andere zu werfen, immer mal wieder ein.

Ursprung auf dem College

Der Ursprung liegt auf dem College, auf der Texas Tech, auf der ihn der damalige Trainer Kingsbury angehalten hat, sich auszuprobieren.

"Ich habe schon immer daran gearbeitet", sagte Mahomes. "Ich habe das No-Look-Zeug auf dem College mit Coach Kingsbury gemacht. Er hat uns ermutigt, solche Sachen zu machen."

Das Gute: Nach dem Wechsel in die NFL im Draft 2017 zu den Chiefs ging es munter weiter, denn Trainer Andy Reid ist offenbar auch ein Fan der No-Look-Pässe.

"Als ich in die NFL kam, fing ich im Scout-Team an und Coach Reid ließ mich das auch machen", sagte Mahomes. Auch hier durfte Mahomes ausprobieren, experimentieren, ohne Druck.

Er war damals Backup von Starter Alex Smith und sollte im Scout Team dafür sorgen, dass die Stamm-Defense ein bisschen was zu tun hat, überrascht wird.

Reid lässt ihn basteln

"Er hat mich an Dingen rumbasteln lassen. Er sagt immer, dass das Trainingslager die Zeit ist, um Interceptions zu werfen und Dinge auszuprobieren, die man in einem Spiel vielleicht nicht probiert", so der 24-Jährige: "Er lässt uns so sein, wie wir sind, und das hat es mir erlaubt, das Vertrauen zu haben, diese Dinge auch in Spielen zu machen."

Natürlich im Rahmen. Es gibt zahlreiche Trainingsvideos, in denen zu sehen ist, wie Mahomes diese Pässe trainiert, in Spielen bleibt es wohldosiert.

Keine Frage: Der Super Bowl am Sonntag (ab 22:45 Uhr live auf ProSieben und ran.de) gegen die San Francisco 49ers wäre eine ganz besondere Bühne für solch einen ungewöhnlichen Wurf.

Sollte Mahomes im bislang größten Spiel seiner Karriere tatsächlich einen No-Look-Pass wagen, wissen die Chiefs-Fans ja, bei wem sie sich bedanken müssen.

