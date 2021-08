München/Glendale - Patrick Mahomes ist trotz rund erneuerter Offensive Line noch nicht in Saisonform.

Der MVP von 2018 und Super Bowl-Champion leistete sich beim 17:10 am 2. Spieltag der Preseason gegen die Arizona Cardinals eine Interception und brachte nur 10 von 18 Pässen für 78 Yards an den Mann.

Mahomes kam bei drei Drives zum Einsatz. Im ersten führte er das Team bis zur Endzone, bei 4th & Goal entschied sich Head Coach Andy Reid aber für ein Field Goal.

Im zweiten kam es schnell zum Ballbesitzwechsel, im dritten leistete sich der Quarterback eine Interception in der Endzone.

Kyler Murray bringt nur einen Pass an den Mann

Auf Seiten der Cardinals war für Starting-Quarterback Kyler Murray nach zwei Angriffsserien und nur einem angekommenen Pass bei vier Versuchen bereits Schluss.

Den besten Eindruck bei den Passgebern hinterließ Mahomes-Backup Chad Henne. Er sorgte mit einem 17-Yard-Pass auf Mecole Hardman für den ersten Touchdown der Partie. Insgesamt brachte er in zwei Drives 6 von 8 Pässe für 82 Yards und ein Passer Rating von 146.9 an den Mann.

Abgeschlossen wird die Preseason am Sonntag, den 29. September. ran Football überträgt ab 21:40 Uhr auf ProSieben MAXX die Partien Miami Dolphins at Cincinnati Bengals und Cleveland Browns at Atlanta Falcons.

Die Bengals verloren ihre Preseason-Partie vom 2. Spieltag gegen das Washington Football Team ohne Quarterback Joe Burrow mit 13:17.

