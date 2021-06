München/Hawaii - Patrick Mahomes ist der unumstrittene Quarterback-König in der AFC West.

In den vergangenen drei Spielzeiten ging jeder Divisions-Titel an den dreimaligen Pro Bowler und seine Kansas City Chiefs, ein echter Konkurrent scheint derzeit noch zu fehlen. Kein Wunder also, dass sich der 25-Jährige über einen potenziellen Wechsel von Star-Spielmacher Aaron Rodgers in die AFC West freuen würde.

Mahomes schwärmt von Vorbild Rodgers

"Natürlich wäre das unglaublich", gestand Mahomes am Rande eines Charity-Golf-Turniers auf Hawaii: "Diese Herausforderung - zweimal im Jahr, jedes Jahr. Es wäre eine tolle, großartige Möglichkeit."

Rodgers' Unzufriedenheit mit dem Management der Green Bay Packers ist längst kein Geheimnis mehr, ebenso wie das ernsthafte Engagement der Denver Broncos, den amtierenden NFL-MVP nach Colorado zu holen. In der starken AFC West sahen die dreimaligen Super-Bowl-Sieger in den vergangenen Jahren kein Land - vor allem gegen Mahomes und die Chiefs.

"Er ist ein fantastischer Spieler", schwärmte Mahomes, der selbst noch nie direkt gegen Rodgers spielen durfte. Gerade die Leistungsfähigkeit des 37 Jahre alten Passgebers begeistert den jungen Superstar, er selbst studiere Rodgers' Spielweise aufmerksam und versuche, so viel wie möglich von dem Routinier zu lernen.

"Sollte er tatsächlich in die AFC West kommen, würde es für uns auf jeden Fall schwerer werden - allerdings sind wir bereit für eine solche Aufgabe."

Auch anderes AFC-West-Team in der Verlosung

Nach derzeitigem Stand spricht wenig für einen weiteren Star-Spielmacher in der AFC West. Während Rodgers auf die freiwilligen Trainingseinheiten der Packers verzichtet, beharrt General Manager Brian Gutekunst weiter darauf, seinen Star nicht gehen zu lassen.

Neben den Broncos gelten dieser Haltung zum Trotz auch die Las Vegas Raiders als ein mögliches Ziel für den unzufriedenen Quarterback. Da beide Klubs in der AFC West beheimatet sind, könnte sich Mahomes' Wunsch letztlich doch erfüllen.

Auch wenn Rodgers in Green Bay bleiben sollte, würden die beiden Spielmacher in der kommenden Saison zum ersten Mal direkt aufeinandertreffen: In Week 9 müssen die Packers bei den amtierenden AFC-Champions aus Kansas City antreten.

