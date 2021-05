München - Head Coach Pete Carroll hat den Gerüchten um seinen Quarterback Russell Wilson ein Ende bereitet.

Bei einem Auftritt in der "Rich Eisen Show" sagte der Cheftrainer der Seattle Seahawks: "Das ist Schnee von gestern. In die Aussagen von Russell wurde viel zu viel hineininterpretiert. Wir sprechen täglich mit Russell und haben mit ihm unsere Baustellen besprochen. Er freut sich auf das Team, die Coaches und die Saison."

Wilson selbst hat sich in den vergangenen Wochen nicht in den Medien geäußert.

Zuvor waren in Interviews immer wieder eine gewisse Unzufriedenheit von Wilson mit der Offensive und dem Team-Management durchgesickert. Einige Teams erkundigten sich im Vorfeld des NFL-Drafts nach einem Trade. Die Seahawks und Carroll planen jedoch fest mit dem 32-Jährigen.

Vergangene Saison sammelte er 4.212 Passing Yards und 40 Touchdown-Pässe. In der zweiten Saisonhälfte stockte die Offensive rund um Wilson, ehe die Seahawks unspektakulär in der Wild-Card-Round an den Los Angeles Rams scheiterten.

