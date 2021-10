München - Pete Carroll weiß, wem er bei den Seattle Seahawks viel zu verdanken hat. Und der langjährige Coach weiß deshalb natürlich auch, woran die aktuelle Misere liegt.

Die Mini-Krise trägt einen Namen: Russell Wilson. Der Quarterback-Superstar fehlt den Hawks an allen Ecken und Enden, so auch im Monday Night Game beim 10:13 gegen die New Orleans Saints (zu den Highlights).

Für die Seahawks ist die aktuelle 2-5-Bilanz nach sieben Spieltagen gleichbedeutend mit dem schlechtesten Saisonstart seit 2011. Wilson fehlt den Seahawks seit dem fünften Spieltag, an dem er sich eine Fingerverletzung zuzog. Vertreten wird er seitdem von Geno Smith.

Vorfreude auf die Rückkehr

Carroll formulierte nach der Pleite gegen die Saints deshalb eine kleine Liebeserklärung an seinen Spielmacher, mit dem er seit 2012 in Seattle zusammenarbeitet.

"Ich bin schon sehr lange hier. Und wenn wir Russell nicht hätten, wäre ich wahrscheinlich nicht so lange hier. Denken Sie an all die Magie, die er im Laufe der Jahre geschaffen hat", schwärmte Carroll. "Er ist einer der erfolgreichsten Quarterbacks in der Geschichte der NFL. Und es wird wirklich Spaß machen, wenn er zurückkommt und dieses Jahr wieder Football für uns spielt."

Das wird frühestens am zehnten Spieltag der Fall sein, da Wilson auf der Injured-Reserve-Liste steht und damit mindestens drei Spiele pausieren muss. Heißt: Er wird noch gegen die Jacksonville Jaguars in Week 8 fehlen und nach der Bye Week in Woche 9 dann am zehnten Spieltag möglicherweise pünktlich zum Kracher gegen die Green Bay Packers wieder dabei sein.

Solange heißt es: durchhalten. Carroll: "Wir vermissen ihn, und in der Zwischenzeit werden wir weiter kämpfen und alles tun, was wir können."

