NFL

Verletzungs-Update: Ein brutaler Start in die NFL-Saison

19 Kreuzbandrisse in zwei Wochen. Die Verletzungszahlen sind nach gerade mal zwei Spieltagen beinahe so hoch, wie in der gesamten vergangenen Saison. Besonders die San Francisco 49ers leiden unter verletzungsbedingten Ausfällen.

2:17 min