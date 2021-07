München - Mit den Tampa Bay Buccaneers gewann Tom Brady in der vergangenen Saison seinen siebten Super Bowl. Nach fast zwei Jahrzehnten bei den New England Patriots knüpfte er auch mit seinem neuen Team an alte Erfolge an.

Doch der Quarterback könnte noch deutlich mehr Ringe haben, würde es Olivia Manning nicht geben. Das jedenfalls erklärte deren Sohn, Spielmacher-Legende Peyton Manning, amüsiert in einem Interview.

Mama Manning kostete Brady Super-Bowl-Siege

In dieser Woche tritt Brady gemeinsam mit Profigolfer Phil Mickelson gegen Packers-Quarterback Aaron Rodgers und und dessen Golf-Partner Bryson DeChambeau an.

Während einer Show zur Einstimmung auf "The Match" scherzte Manning im Hinblick auf die sieben Super-Bowl-Ringe im Hause Brady: "Wenn meine Mutter, Olivia Manning, nicht wäre, hätte er elf davon."

Peyton Manning gewann in seiner Karriere zweimal den Super Bowl. In der Saison 2006 mit den Colts gegen die Bears und in der Spielzeit 2015 mit den Broncos gegen die Panthers. Beide Male hatte er Brady dabei im Championship Game der AFC geschlagen und damit kurz vor dem Ziel den Traum vom Super-Bowl-Sieg verdorben.

Sein jüngerer Bruder Eli fügte TB12 sogar zwei noch schlimmere Pleite zu. In den Spielzeiten 2007 und 2011 besiegte er Brady mit den New York Giants jeweils im Super Bowl.

Bis heute muss sich TB12 deshalb vom jüngeren der beiden Manning-Brüder aufziehen lassen.

Manning-Brüder eliminierten Brady fünfmal

Als akkurat hat sich die Aussage von Peyton Manning allerdings nicht erwiesen. In der Saison 2013 schlug er mit den Denver Broncos Bradys Patriots ebenfalls im Endspiel der AFC, im Super Bowl setzte es gegen die Seahawks allerdings eine bittere 8:43-Niederlage.

Es scheint, als ginge Manning davon aus, dass es Brady ähnlich ergangen wäre. Ansonsten hätte er wohl gescherzt, dass seine Mutter Brady vor zwölf statt vor elf Ringen bewahrt hat.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.