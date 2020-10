München/San Francisco - In einem umkämpften Spiel haben sich die Philadelphia Eagles am 4. Spieltag der NFL mit 25:20 (8:7) gegen die favorisierten San Francisco 49ers durchgesetzt.

Besonders in den Vordergrund spielen konnte sich dabei Eagles-Quarterback Carson Wentz, der in den vergangenen Wochen einen durchaus schwierigen Start in die Saison hatte. Mit über 200 Scrimmage Yards und zwei Touchdowns bei einer Interception führte Wentz sein Team an.

Auf der anderen Seite erlebte Back-Up-Quarterback Nick Mullens einen gebrauchten Abend. Er kam zwar auf 200 Passing Yards, doch unterliefen ihm auch zwei haarsträubende Interceptions. Eine davon wurde von Eagles Linebacker Alex Singleton zurück in die Endzone getragen.

Mühsamer Beginn in defensiv geprägten Spiel

Zu Beginn der Partie konzentrierten sich beide Teams auf die Defensive, woraufhin sich Wentz bereits früh die erste Interception leistete. Da aber auch die 49ers offensiv nur schwer in Tritt kamen, erzielte Wentz nach einem schönen Drive den ersten Touchdown der Partie.

Nach erfolgreicher Two-Point-Conversion auf Tight End Zach Ertz reagierten die 49ers umgehend auf den Rückstand. Rookie-Receiver Brandon Aiyuk verwandelte einen 38-Yard-Lauf zum Touchdown und verkürzte zur Halbzeit auf 7:8.

Starkes Spiel von Kittle - Blackout-Halbzeit von Mullens

Nach der Pause kamen die 49ers besser aus der Kabine und der überragende Mann in der Niners-Offense George Kittle (15 Receptions, 183 Yards, TD) fing aus kurzer Distanz einen Touchdown zur erstmaligen Führung. Im Anschluss verkürzten die Eagles per Field Goal und machten die Partie noch einmal spannend.

Offensiv ging bei den 49ers in Folge nicht mehr viel zusammen. Das lag auch an Nick Mullens, dem zuerst ein Fumble unterlief und nach der erneuten Führung der Eagles durch Wide Receiver Travis Fulgham eine Horror-Interception auf Alex Singleton warf, der das Geschenk dankend annahm.

Die 49ers starteten im Anschluss eine vergebliche Aufholjagd, sodass sich die Eagles mit ihrem ersten Saisonsieg kurioserweise an die Spitze der NFC East setzen können. Die 49ers stehen nun nach vier Spieltagen bei zwei Siegen und zwei Niederlagen auf dem letzten Platz in der NFC West.

