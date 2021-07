Philadelphia/München - Vor rund sechs Monaten trennten sich die Philadelphia Eagles von ihrem einstigen Erfolgscoach Doug Pederson.

Der 53-Jährige nutzt die gewonnene Freizeit vor allem zur Erholung - und plant ganz nebenbei mit seiner Rückkehr an die Seitenlinie.

Entspannung im Hause Pederson

"Es ist jetzt fast 34 Jahre her, dass ich einmal richtig Pause machen konnte", erklärte Pederson in einem Radio-Interview bei "97.5 The Fanatic". "Ich habe die Zeit wirklich genossen: Ich konnte mich neu fokussieren, meine Batterien aufladen und einfach darüber nachdenken, was ich in den kommenden fünf bis acht Jahren tun möchte."

Trotz seines wenig schmeichelhaften Abgangs aus Philadelphia glaubt der frühere Quarterback an seine Zukunft in der NFL: "Sollte ich nochmal ein Angebot erhalten, werde ich es definitiv annehmen."

Hoffen auf eine zweite Chance

Mit drei Super-Bowl-Teilnahmen (davon zwei als Spieler) und immerhin zwei Siegen kann Pederson auf eine erfolgreiche Zeit in der NFL zurückblicken. Gerade diese Triumphe sind es auch, die den 53-Jährigen weiter an die beste American-Football-Liga der Welt binden.

"Wenn du diesen Erfolg einmal erlebst, kommst du schwer davon los", gestand er. Als Wettkampftyp brauche er diese Herausforderung und sei daher auch gewillt, seinen Weg als Trainer an der Seitenlinie fortzusetzen.

"Hoffentlich bekomme ich noch einmal die Möglichkeit, ein Football Team anzuführen", unterstrich Pederson zum Ende des Interviews. "Ich möchte wieder dorthin zurück und gleichzeitig aus meinen Fehlern in den vergangenen fünf Jahren lernen."

Keine Greul gegen Eagles

Mit einer Bilanz von 42-37-1 kann der 53-Jährige auf eine durchaus erfolgreiche Zeit in Philadelphia zurückblicken. Von 2016 an führte Pederson die Eagles dreimal in die Playoffs, im Februar 2018 folgte dann die ultimative Krönung: Der Triumph in Super Bowl LII gegen die New England Patriots.

Nachdem die Eagles in der abgelaufenen Saison nicht über vier Siege hinaus kamen, wurde der einstige Erfolgscoach entlassen. "So läuft es halt in diesem Business", versicherte Pederson, der gegenüber seinem alten Arbeitgeber kein Greul mehr verspüre.

"Ich wünsche allen - Nick Siranni (Pedersons Nachfolger als Head Coach; Anm. d. Red.) und seinen Jungs - das Beste für die Zukunft."

Bis zu einer Rückkehr an die Seitenlinie wird sich Doug Pederson wohl noch etwas gedulden müssen. Trotz einige Schwächen dürfte er gute Chancen auf ein Comeback haben - schließlich kann nicht jeder Head Coach mit einem Sieg im Super Bowl prahlen.

