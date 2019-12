München/Philadelphia - Am Wochenende blickt die NFL zumindest mit einem Auge nach Philadelphia, wenn die Eagles (7-7) die Dallas Cowboys (7-7) zum Division-Showdown in der NFC East (ab 22:25 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) antreten.

Im Hinspiel kamen die Eagles deutlich unter die Räder und mussten eine 10:37-Pleite einstecken. Quarterback Carson Wentz leistete sich dabei zwei Fumbles und eine Interception. "Ich muss den Football besser schützen", räumte der 26-Jährige vor dem Rematch ein.

Doch die Turnover-Anfälligkeit ist nicht das Hauptproblem des Super Bowl Champions von 2017.

Akute Personalnot in der Eagles-Offense

Das Offensive Backfield ist nach dem Ausfall von Running Back Jordan Howard (Schulter) fast komplett verwaist. Nach einem Monat Ausfallzeit ist der Spieler weiterhin als Day-to-Day gelistet. Rookie Miles Sanders darf damit einen heftigen Workload gegen die Cowboys erwarten.

Jay Ajayi, der am Super Bowl-Run einen nicht unerheblichen Anteil hatte, kehrte nach über einem Jahr Ausfallzeit wegen eines Kreuzbandrisses Ende November nach "Philly" zurück. In seiner noch junge Karriere plagte er sich aber bereits mit zahlreichen Verletzungen herum und die Leistungen seit seiner Rückkehr in drei Spielen mit 30 Rushing Yards bei zehn Rushes sind eher spärlich.

Receiving Corps schwächelt bedenklich

Und auch in der Luft drückt der Schuh. Wide Receiver DeSean Jackson (33), der vor der Saison per Trade verpflichtet wurde, stand verletzungsbedingt nur in drei Spielen der Saison auf dem Platz. Rookie Receiver JJ Arcega-Whiteside, ein Zweitrundenpick dieses Jahres, bekommt bisher überhaupt keinen Fuß auf den Boden und fing in 14 Einsätzen lediglich acht Receptions für 130 Yards und einen Touchdown.

Daneben haben die weiteren Receiver um Alshon Jeffery und Nelson Agolor über die Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und haderten immer wieder nach unterdurchschnittlichen Leistungen. Bei Jeffery wird das besonders deutlich. Im Vergleich mit den beiden Spielzeiten zuvor gingen seine Zahlen deutlich zurück, als er sich jeweils um die 800 Receiving Yards bewegte.

In der laufenden Saison erzielte der 29-Jährige bei gerade einmal zehn Einsätzen 43 Receptions für 490 Yards und vier Touchdowns. Seine Yards after Catch haben sich von 4,2 im Vorjahr auf 2,6 in der laufenden Saison beinahe halbiert. Unter allen Receivern der Liga, die 2019 mindestens 50 Targets hatten, belegt Jeffery lediglich Rang 48 in der NFL.

Und auch Agholor, der in sich im fünften Jahr seines Rookie-Deals befindet und sich dementsprechend mit starken Leistungen möglichst für einen langfristigen Vertrag empfehlen sollte, erlebt eine Saison zum Vergessen. Nur ein Mal durchbrach er die Schallmauer von 100 Receving Yards diese Saison (Week 2, @Atlanta Falcons, 107 Yards) und konnte überhaupt nur zwei Mal mehr als 50 Yards nach einem Pass erzielen. Vor Woche 16 laboriert der 26-Jährige weiter an einer Knieverletzung.

Letzter verbliebener Mohikaner für Quarterback Carson Wentz ist damit zumeist Tight End Zach Ertz.

Zach Ertz finished with more receiving yards from detached alignment (wide/slot) than when aligned tight.



Slot/Wide: 4 rec, 50 yards, TD

Tight: 5 rec, 41 yards, TD



No tight end has ran more routes from detached alignment than Ertz this season (314).#NYGvsPHI | #FlyEaglesFly pic.twitter.com/5nvOPKaVBd — Next Gen Stats (@NextGenStats) December 10, 2019

Sind die Eagles zu abhängig von Veteranen?

Bei den Eagles bewahrheitet sich in der laufenden Saison die Devise: Je älter dein Team wird, desto verletzungsanfälliger ist es auch. Die Eagles gingen als drittältestes Team in die Saison (Durchschnittsalter 27,1 Jahre). Acht der ursprünglichen Starter der Eagles waren zum Auftakt über 30 Jahre alt, vier weitere waren mindestens 29 Jahre alt.

Executive Vice President und General Manager Howie Roseman bewies im Draft in den letzten Jahren nicht immer ein gutes Händchen - Running Back Sanders als einer der Lichtblicke sei da mal ausgeklammert. Somit schaffte naturgemäß wenig frisches Blut den Sprung in Rooster und Starting Lineup und es musste vermehrt auf Veteranen gesetzt werden.

Es überrascht also nicht, dass die Eagles über die Saison von Verletzungsproblemen arg gebeutelt wurden.

Passing-Defense als Achillesferse

Und auch in der Defense zogen sich die Verletzungsprobleme durch die gesamte Saison. Namentlich ist hier etwa Tackle Malik Jackson zu nennen. Dennoch darf dies nicht als Ausrede gelten.

Die Secondary darf getrost als Schwachstelle des Teams betrachtet werden. Auch gegen eher schwache Gegner bzw. Passing Offenses wurden zuletzt sehr viele Yards und Completions zugelassen. Top-Cornerback Ronald Darby sah in den Vorwochen immer wieder alt aus. Und auch der Pass Rush liegt mit 6,6 Prozent (Adjusted Sack Rate) im unteren Bereich der Liga.

In Kombination bedeutete dies zuletzt reichlich Freiheiten für die Gegner. In Woche 13 beim 31:37 gegen die Miami Dolphins bekam man Quarterback Ryan Fitzpatrick (365 Passing Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception) und Wide Receiver DeVante Parker (159 Passing Yards, 2 Touchdowns) nicht in den Griff.

Auch in Week 14 durften sich die New York Giants um Routinier-Playmaker Eli Manning (203 Passing Yards, 2 Touchdowns) und Receiver Darius Slayton (154 Receiving Yards, 2 Touchdowns) für ein letztes Hurrah des Erstgenannten austoben.

Der bis dato wacklige Rookie-Quarterback Dwayne Haskins der Washington Redskins bestätigte in der Vorwoche dann auch dem letzten Leugner die Anfälligkeit der Eagles-Passverteidigung und legte ein Passer Rating von 121.3 hin. Receiver Terry McLaurin fand er für fünf Pässe, 130 Yards und einen Touchdown.

Insgesamt eine bedenkliche Entwicklung, bedenkt man, das mit den Cowboys nun die beste Offense in Sachen Total Offense (434 Yards pro Partie) und Platz zwei bei Passing Yards (300 Yards pro Spiel) auf die wankenden Eagles zurollt.

