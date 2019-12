München/ Los Angeles - Philip Rivers ist immer noch heiß. Der Quarterback der Los Angeles Chargers plane aktuell nicht, seine Karriere nach 16 Saisons zu beenden, berichtet Daniel Propper von "The Athletic". Wenn es für ihn in Los Angeles nicht weitergehe, sei Rivers offen, für ein anderes Team aufzulaufen.

Nach der 21:31-Niederlage gegen die Kansas City Chiefs wurde Rivers gefragt, an was er sich am meisten aus der Umkleidekabine der Chargers erinnern wird. Dabei wurde der Quarterback emotional.

QB1 is all heart. pic.twitter.com/kNalRfkWY7 — Los Angeles Chargers (@Chargers) December 29, 2019

Free Agent im März

Denn seine 17. Saison in der NFL könnte möglicherweise die erste sein, die Rivers nicht bei den Chargers verbringt. Der Vertrag des neunfachen Familienvaters läuft aus. Ab März 2020 ist er Free Agent und kann seine Zukunft in der Liga noch einmal neu aushandeln. Vor vier Jahren hatte er noch einen 83,25 Millionen Dollar schweren Vierjahresvertrag unterschrieben.

Die diesjährige Spielzeit war für Rivers eine geschenkte. Die Chargers beendeten die Regular Season mit 5:11 und auch der Quarterback hatte seinen Anteil daran. Rivers warf zwar 23 Touchdowns, leistete sich zeitgleich aber viele Interceptions und hätte beinahe für Backup Tyrod Taylor weichen müssen. Mit 20 Interceptions belegt er hinter Jameis Winsten Platz zwei in unrühmlichen Rangliste für Interceptions.

Quarterback-Tausch mit den Giants

Für die Chargers spielt der 38-Jährige seit 2004 - und das mit einer besonderen Vorgeschichte. Der achtmalige Pro Bowler wurde im NFL Draft 2004 neben Eli Manning und Ben Roethlisberger als einer der drei besten Quarterbacks angesehen. Den ersten Draft-Pick in diesem Jahr hatten die San Diego Chargers, die Manning auswählen wollten.

Der aber gab vorab zu verstehen, dass er nicht in San Diego spielen wolle. Trotzdem wurde Manning von den Chargers als erster Spieler gedraftet. Hinter den Kulissen wurde allerdings ein dickes Tauschgeschäft arrangiert: Die Giants wählten Rivers an vierter Position des Drafts aus und gaben ihn sowie drei weitere Draft Picks im Tausch Eli Manning an die Chargers ab.

Mehr als 58.000 Passing Yards

Bei den Chargers saß Rivers zwei Saisons hinter Drew Brees auf der Bank, bevor er 2006 Starting Quarterback wurde. Seitdem warf Rivers über 58.000 Yards und fast 400 Touchdowns. Dem gegenüber stehen knapp 200 Interceptions. Die Quote für seine angekommenen Pässe liegt bei 64,6 Prozent, und sein Quarterback-Rating steht aktuell bei 95,4.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.