München - Am Sonntag steht das Duell zwischen den Green Bay Packers (2-1) und den Pittsburgh Steelers (1-2) auf dem Programm. Vor allem für die Mannschaft um Quarterback Ben Roethlisberger kann diese Partie richtungsweisend sein - auch was die Zukunft der Franchise angeht.

Horrorstart für Ben Roethlisberger und Co.

Die Offensive der Steelers sieht nach drei Spielen noch nicht danach aus, was den Fans aus Pittsburgh vor der Saison versprochen wurde. Mit der Auswahl von Running Back Najee Harris im Draft sollte das Laufspiel wieder verbessert werden. Auch Quarterback Ben Roethlisberger gab vor der Saison an, dass er sich besser fühle als in den Jahren zuvor.

Doch nach drei Spielen ist der 39-Jährige auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Zwar lesen sich die Zahlen mit 801 Passing Yards und drei geworfenen Touchdowns nicht schlecht, doch im Zusammenhang mit der restlichen Offensive sind diese einfach nicht gut genug.

Neben drei Interceptions musste "Big Ben" bereits acht Sacks in der jungen Saison einstecken. Das liegt zwar einerseits an der löchrigen Offensive Line, doch auch Roethlisberger selbst hatte seinen Anteil. Der einstige "Gunslinger" wirkt einfach nicht fit. Selten bewegte sich der 109 Kilogramm schwere Spielmacher so unrund, wenn er die Pocket verlassen muss.

Even when he's not getting hit, Ben Roethlisberger ends up on the ground. #Steelers pic.twitter.com/ShOwvIes7f — Alex Kozora (@Alex_Kozora) September 26, 2021

In den sozialen Medien sorgte er durch seine Slapstick-Einlagen für einige Lacher, doch auch aus taktischer Sicht baut Roethlisberger immer mehr ab. Das jüngste Beispiel ereignete sich während der Niederlage bei den Cincinnati Bengals.

Die Steelers lagen mit 10:24 im letzten Viertel zurück und kämpften um ein mögliches Comeback. Beim vierten Versuch und zehn Yards zu gehen von der 11-Yard-Linie hätte der frühere "Big Ben" versucht, mit einem spektakulären Wurf einen Touchdown zu erzielen. Gegen die Bengals spielte er jedoch direkt einen kurzen Ball auf Running Back Harris, der es gerade einmal zurück zur Line of Scrimmage schafft.

4th and 10 in a compacted red zone, probably not the ideal time for #Steelers Roethlisberger to check to a running back in the flat, six yards behind the line of scrimmage. pic.twitter.com/DXg9WOqcNM — Charles Robinson (@CharlesRobinson) September 26, 2021

Den zukünftigen Hall of Famer hat wohl der Mut zum Risiko endgültig verlassen. Sicherheit und kurze Pässe stehen im Vordergrund, doch das hilft dem verletzungsgebeutelten Steelers-Team in dieser Phase nur wenig. Sogar die Gegner begeben sich mittlerweile auf Ursachensuche.

Steelers in Rückstand: Eine Frage der Moral

"In den letzten Spielzügen der Partie, haben sie einfach aufgegeben", erklärte Bengals-Receiver Tyler Boyd nach der Partie: "Sie haben es der ganzen Nation vor dem Bildschirm gezeigt. Man konnte es ihnen ansehen. Sie haben drei Bälle in Folge fallengelassen", sagte er weiter. Nur selten trauen sich in der Regel Spieler, über die Probleme anderer Teams so offen zu sprechen.

Steelers-Head-Coach Mike Tomlin ließen die Aussagen von Boyd hingegen kalt: "Die Meinung von Tyler Boyd ist mir egal. Er darf sie natürlich äußern, aber ich muss darauf nicht antworten", sagte der 49-Jährige.

Für ihn fiel die Analyse des Spiels dagegen einfach aus: "Wir haben grauenhaft gespielt und uns wurde der Hintern versohlt", so der zweimalige Super-Bowl-Sieger. Das Wichtigste für ihn jetzt: Nicht in Panik zu verfallen und alles auf links zu drehen.

Mike Tomlin: "Werden nicht den Panikknopf drücken"

In der Pressekonferenz am Dienstag erklärte Tomlin seinen Plan für das anstehende Spiel gegen die Green Bay Packers: "Wir werden den Panikknopf nicht drücken. Damit meine ich, dass wir jetzt nicht alles dramatisch ändern, wer wir an diesem Punkt sind", hieß es weiter.

"Wir stehen Anpassungen, die uns besser machen, nicht kritisch gegenüber, aber wir werden nicht von unserer Identität abweichen, die wir so lange aufgebaut haben", so Tomlin. Bedeutet wohl: Trotz eines angepassten Quarterback-Ratings von 35.5 - nur 2019 hatte er ein schlechteres, als er nur 1 1/2 Saisonspiele absolvierte - wird Ben Roethlisberger auch in den kommenden Spielen die Steelers-Offense aufs Feld führen.

Auf die Frage, ob er einen möglichen Quarterback-Wechsel in Betracht gezogen hat, antworte Tomlin: "Nein, habe ich nicht". Das liegt vermutlich weniger an dem Vertrauen in "Big Ben", als in die fehlenden Alternativen auf der Bank.

Steelers vor Umbruch: Doch was dann?

Mit Mason Rudolph und Dwayne Haskins haben die Steelers zuverlässige Back-Up-Quarterbacks in ihren Reihen. Keiner der beiden hat jedoch bislang bewiesen, eine Franchise langfristig auf ihren Schultern tragen zu können. Zumindest nicht so, wie es Roethlisberger fast zwei Jahrzehnte lang getan hat.

Während der Gegner aus Green Bay mit Jordan Love bereits den möglichen langfristigen Nachfolger von Aaron Rodgers in ihren Reihen haben, werden die Steelers wohl erst nach der Ära "Roethlisberger" auf Quarterback-Suche gehen können.

Hier rächen sich möglicherweise die Draft-Entscheidungen der vergangenen Jahre. Der Erstrunden-Pick von 2020 wurde 2019 gegen Safety Minkah Fitzpatrick getauscht. Was damals wie der richtige Move aussah, dürfte heute den ein oder anderen Steelers-Fan ärgern. Ein Spieler wie Love, der 2020 mit dem Steelers-Pick verfügbar gewesen wäre, könnte dem Team womöglich neues Leben einhauchen.

Zwar zeigt der diesjährige Erstrunden-Running-Back Najee Harris sein großes Potenzial, hat jedoch deutlich weniger Einfluss aufs Spiel, wie es sich die Steelers erhofft hatten. Auch hier stellt sich die Frage, ob General Manager Kevin Colbert nicht schon im Draft 2021 nach einem Nachfolger für "Big Ben" suchen hätte müssen.

Steelers vor erstem Schicksalsspiel: Akzeptanz oder Implosion?

Beim Spiel gegen die Green Bay Packers am Sonntag (ab 22:25 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) steht die Saison 2021 der Steelers bereits an einer Gabelung. Gewinnen die Steelers gegen Aaron Rodgers und Co., hätten "die kleinen Anpassungen" laut Tomlin Früchte getragen und der Plan der Steelers, mit "Big Ben" noch einmal anzugreifen, wäre noch nicht verloren.

Setzt es eine weitere Niederlage und die Offensive kann erneut keine Akzente setzen, dürfte der Panikknopf des Head Coachs wieder in Griffweite rücken. Denn dann muss der routinierte Trainer eine Entscheidung treffen: Schenkt man Roethlisberger, der laut eigenen Angaben "nicht aufgeben wird", eine sportlich erfolglose Abschieds-Tournee und bringt sich für den Draft 2022 in Stellung?

Oder zieht man die Reißleine und setzt die Franchise-Legende frühzeitig auf die Bank und versucht noch in dieser Saison, das sportliche Gesicht zu wahren. Angesichts der großen Wertschätzung für Roethlisberger innerhalb der Franchise, würde der Coaching Staff wohl einen öffentlichen Disput mit den Besitzern und großen Teilen der Fans riskieren.

So oder so: Für Mike Tomlin und die Steelers steht am Sonntag bereits das erste Schicksalsspiel an. Läuft es schlecht, muss er wohl die schwerste Entscheidung seiner Karriere treffen.

