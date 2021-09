München - Weniger als eine Woche vor dem Saisonstart gegen die Buffalo Bills (am Sonntag ab 19 Uhr live auf ran.de) droht den Pittsburgh Steelers eine echte Zwickmühle.

Die Franchise befindet sich weiterhin in Verhandlungen mit T.J. Watt, der in seine fünfte NFL-Saison geht und auf eine dicke Vertragsverlängerung pocht. Die Fünfjahresoption, die ihm diese Saison zehn Millionen Dollar einbringt, wurde bereits gezogen.

Allerdings hat es sich der All Pro laut "NBC Sports" zum Ziel gesetzt, der bestbezahlte Verteidiger der NFL zu werden. Und zwar mit allen Mitteln. So tauchte der 26-Jährige zu allen Trainingseinheiten auf, nahm jedoch nicht am Mannschaftstraining teil und absolvierte stattdessen individuelle Workouts am Seitenrand.

Pittsburgh Steelers ohne T.J. Watt gegen die Buffalo Bills?

Wie "ESPN" nun berichtet, könnte es sogar sein, dass Watt am Sonntag gegen die Bills nicht auf dem Platz stehen wird. Das Team um Head Coach Mike Tomlin würde viel Wert auf Mannschaftstraining legen, um sich auf den Gegner vorzubereiten.

Sollte der Deal in den kommenden Tagen nicht zu Stande kommen, ist es außerdem gut möglich, dass Watt von sich aus auf das Verletzungsrisiko verzichtet und dem Spiel freiwillig fernbleibt.

Den Steelers geht also allmählich die Zeit aus. Vor allem wegen ihrer eigenen Prinzipien.

Pittsburgh Steelers: Vertragsprinzipien bremsen Gespräche

Da wäre einerseits der Punkt, keine Vertragsgespräche während der laufenden Saison zu führen. Laut dieser hauseigenen Regel, muss sich Watt entweder innerhalb der nächsten vier Tage mit der Franchise einig werden, oder den Zehn-Millionen-Deal annehmen.

Dann stünde der Outside Linebacker vor der Frage, ob er das Verletzungsrisiko vor seinem möglichen Monster-Deal nun doch eingeht, oder die Spielzeit 2021 endgültig bestreikt.

Alternativ bricht Pittsburgh das eigene Prinzip, spricht mit Watt während der laufenden Saison und schafft einen möglichen Präzedenzfall, der die Regel wahrscheinlich für immer außer Kraft setzen würde.

Das ist aber noch nicht alles. Eine zweite Regel der Steelers besagt laut "NBC Sports", Gehälter über das erste Vertragsjahr hinaus nicht komplett garantieren zu wollen. Ein hoher Signing Bonus sei zwar durchaus möglich. Im Falle von Verletzungen oder einer Entlassung aufgrund der Leistung des Spielers oder des Salary Caps, wolle die Franchise jedoch keine Gehaltsgarantien in den weiteren Vertragsjahren eingehen.

Pittsburgh Steelers: T.J. Watt in bester Verhandlungsposition

Genau das sind allerdings die Themen, die die Spieler in der NFL heutzutage besonderes ins Auge fassen. Watt will sich für den Fall des Unerwarteten absichern und sich sein derzeitiges Standing in der NFL bestmöglich bezahlen lassen.

Immerhin könnte seine Verhandlungsposition nach einer Saison mit 15 Sacks, 41 Quarterback-Hits zwei forcierten Fumbles nicht besser sein.

General Manager Kevin Colbert steht also vor der großen Frage, was er höher gewichtet: Die eigenen Regeln oder den sportlichen und finanziellen Wert seines besten Verteidigers.

Viel Zeit bleibt ihm nicht mehr.

