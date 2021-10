München/Pittsburgh - Es läuft einfach nicht. Die Pittsburgh Steelers hinken in dieser NFL-Saison deutlich ihren eigenen Erwartungen hinterher und mussten in Week 4 gegen die Green Bay Packers bereits die dritte Pleite in Folge hinnehmen. Der Schuldige für diese Misere ist schnell gefunden - jedenfalls im Umfeld der Steelers: Quarterback Ben Roethlisberger.

Kein Wunder, denn der Signal Caller "glänzt" in dieser Spielzeit mit extrem schwankenden Leistungen, brachte gegen die Packers nur 26 seiner 40 Passversuche für 232 Yards an den Mann. Das Ergebnis: ein Touchdown und eine Interception.

"Big Ben" ohne Spielrhythmus

"Big Ben" findet bislang überhaupt nicht in seinen Spielrhythmus und übersieht ein ums andere Mal offene Receiver, die er mit einfachen Würfen anspielen könnte. Unter dem Strich präsentiert sich der 39-Jährige aktuell wie ein Schatten seiner selbst.

Trotzdem erhält der wankende Quarterback-Star nun Rückendeckung. Und das von keinem Geringeren als Head Coach Mike Tomlin. Auf die Frage, ob Roethlisberger nach wie vor der richtige Signal Caller für die Steelers ist, antwortete er mit dem Brustton der Überzeugung: "Absolut! Was er macht und was er schon für uns getan hat, macht es mir wirklich leicht das so klar zu sagen."

"Müssen weiter hart arbeiten"

Und weiter zu den Problemen der Steelers-Offense: "Es liegt ein bisschen an ihm, aber auch ein bisschen an dem gesamten Team. Wir müssen einfach weiter hart arbeiten. Manchmal werden diese Pläne im Laufe einer Woche eben durchkreuzt, weil manche Spieler aufgrund von Verletzungen auf einmal nicht mehr zur Verfügung stehen ..."

Roethlisberger steht derweil aber nicht zur Diskussion - was viel über die offenbar mangelnde Wertschätzung oder aber auch das scheinbar nicht wirklich vorhandene Vertrauen in seine Stellvertreter Dwayne Haskins und Mason Rudolph aussagt.

"Er kann alles verbessern, außer seine Mobilität"

Denn: Laut Tomlin kann "Big Ben" durchaus wieder der "Alte" werden. "Er kann alles verbessern, außer seine Mobilität. Ich habe keine Antwort darauf, warum das so ist. Ben konnte sehr gut rennen als er noch jung war, aber diese Tage liegen einfach hinter ihm. Aber davon abgesehen steht für mich außer Diskussion, dass er wieder zu alter, technischer Stärke finden kann und wird."

Das sollte dann aber möglichst schnell passieren. Denn die Steelers brauchen Siege - und dafür eben auch den alten "Big Ben".

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.